Son Dakika Haberleri: TDV'den engelli, yetim ve şehit ailelerine Suriye'de konut
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TDV'den engelli, yetim ve şehit ailelerine Suriye'de konut

2 saat önce

Türkiye Diyanet Vakfınca (TDV) Suriye'nin İdlib kentinde güvenli bölgede engelli, yetim ve şehit ailelerine yönelik konut inşa ediliyor.

TDV'den engelli, yetim ve şehit ailelerine Suriye'de konut, System.String[]

Türkiye Diyanet Vakfınca (TDV) Suriye'nin İdlib kentinde güvenli bölgede engelli, yetim ve şehit ailelerine yönelik konut inşa ediliyor.

TDV'den yapılan açıklamaya göre, TDV ve Pakistan Beytüsselam Derneği iş birliğince yürütülen proje kapsamında inşa edilecek 100 konutun yaklaşık 6 ay sonra tamamlanması hedefleniyor.

Projeyle çadır kamplarında hayatta kalma mücadelesi veren savaş mağduru şehit yakını aileler, yetim ve yaşlılar yeni bir yaşam alanına kavuşacak.

Konutlarda engellilere uygun iniş-çıkış rampası, lavabo ve mutfak gibi kullanım alanları da yapılacak. Ayrıca bölge halkının ibadetlerini huzur içinde yapabilmesi ve çocukların eğitimlerine devam edebilmeleri için cami ve okul inşa ediliyor.

Suriye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 25.09.2019 10:40 Kaynak: AA
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