TDV'den göç yolundaki Suriyelilere yardım eli - Son Dakika
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TDV'den göç yolundaki Suriyelilere yardım eli

6 saat önce

Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) Suriye'de rejim destekli gruplar tarafından İdlib'in güneyinde sivillere yönelik yapılan bombalı saldırılar nedeniyle yerleşim yerlerini terk etmek zorunda kalan ailelere yardım eli uzattı.

TDV'den göç yolundaki Suriyelilere yardım eli, System.String[]

Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) Suriye'de rejim destekli gruplar tarafından İdlib'in güneyinde sivillere yönelik yapılan bombalı saldırılar nedeniyle yerleşim yerlerini terk etmek zorunda kalan ailelere yardım eli uzattı.

TDV'den yapılan açıklamaya göre, vakıf tarafından Türkiye-Suriye sınır noktasına yakın Sarmada, Babül Hava, Dana, Afrin ve Azez'e doğru göç eden Suriyeli ailelere gıda ve temel ihtiyaç malzemesi yardımları ulaştırıldı ve 50 ailenin kalacağı çadır bölgesi oluşturuldu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen TDV Suriye görevlisi İsmail Yiğit, son bir haftada İdlib'in güneyinden kuzeyine göç etmek zorunda kalan sivillerin 200 bini aştığını belirterek, şunları kaydetti:

"İdlib'in güneyine rejim güçlerince hem havadan hem karadan yoğun bir bombardıman gerçekleştiriliyor. Bu bölgelerde yaşayan aileler saldırılar nedeniyle yaşadıkları yerleri kış mevsiminin getirdiği zorluklar içerisinde terk etmek zorunda kalıyor. İlk olarak araçlarla gelen ailelere gıda yardımı ulaştırdık, bu yardımların yanı sıra İdlib'in kuzeyinde yer alan Harbenuş bölgesinde ailelerin zorlu kış şartlarında barınabileceği çadır kamp alanının kurulumunu gerçekleştirdik ve gönüllü doktorlarımızla gelen ailelerin muayenelerini yaparak ilaç yardımında bulunduk."

Öte yandan, TDV tarafından Suriye'de gerçekleştirilen yardım çalışmalarına destek olmak isteyen vatandaşların "SURİYE" yazıp 5601'e SMS göndererek 10 TL tutarında bağışta bulunabileceği, daha fazlasının "bagis.tdv.org" adresinden veya TDV banka hesap numaraları aracılığıyla yapılabileceği hatırlatıldı.

Suriye, İdlib, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.12.2019 12:20 Kaynak: AA
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