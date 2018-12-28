Son Dakika Haberleri: Tdv'den Görme Engelli Öğrencilere Hediye

Tdv'den Görme Engelli Öğrencilere Hediye

33 dakika önce

Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) Niğde Şubesi, görme engelli 6 öğrenciye dijital Kur'an-ı Kerim seti "Kalem El Basira" hediye etti.

Tdv'den Görme Engelli Öğrencilere Hediye, System.String[]
Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) Niğde Şubesi, görme engelli 6 öğrenciye dijital Kur'an-ı Kerim seti "Kalem El Basira" hediye etti.

Niğde İl Müftü Vekili Ali Çetin ve Türkiye Diyanet Vakfı Niğde şubesi temsilcileri, Niğde Cemil Meriç Görme Engelliler Ortaokulu'nu ziyaret etti.

Ziyarette 6 öğrenciye dijital Kur'an-ı Kerim seti "Kalem El Basira" hediye edildi.

Sesli Kur'an-ı Kerim okuyan kalemi alan öğrenciler sevinç yaşadı.

Çetin, gazetecilere yaptığı açıklamada, Kur'an-ı Kerim'i öğrenmenin dünya ve ahiret hayatına fayda sağladığını belirterek, "Kalem El Basira" son teknolojiyi barındırıyor. Kolay taşınan ve kullanılan bir cihaz." dedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.12.2018 01:51 Kaynak: AA

Niğde, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Doğuş Grubu NTV Spor'un Ardından Kral TV'yi de Kapatıyor ÖSO Sözcüsü: Suriye Ordusunun Münbiç'e Girdiği İddiaları Doğru Değil

İstanbul'un Eski Başkanı Kadir Topbaş İlk Kez Açıkladı: İstifam İstenmedi, Ben İstifa Ettim İstanbul'un Göbeğinde Skandal! Babası, Genç Kızı Zincire Vurdu
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.12.2018 14:24:12. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Tdv'den Görme Engelli Öğrencilere Hediye
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]