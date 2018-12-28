Tdv'den Görme Engelli Öğrencilere Hediye

Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) Niğde Şubesi, görme engelli 6 öğrenciye dijital Kur'an-ı Kerim seti "Kalem El Basira" hediye etti.

Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) Niğde Şubesi, görme engelli 6 öğrenciye dijital Kur'an-ı Kerim seti "Kalem El Basira" hediye etti.



Niğde İl Müftü Vekili Ali Çetin ve Türkiye Diyanet Vakfı Niğde şubesi temsilcileri, Niğde Cemil Meriç Görme Engelliler Ortaokulu'nu ziyaret etti.



Ziyarette 6 öğrenciye dijital Kur'an-ı Kerim seti "Kalem El Basira" hediye edildi.



Sesli Kur'an-ı Kerim okuyan kalemi alan öğrenciler sevinç yaşadı.



Çetin, gazetecilere yaptığı açıklamada, Kur'an-ı Kerim'i öğrenmenin dünya ve ahiret hayatına fayda sağladığını belirterek, "Kalem El Basira" son teknolojiyi barındırıyor. Kolay taşınan ve kullanılan bir cihaz." dedi.

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