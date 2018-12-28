Tdv'den Görme Engelli Öğrencilere Kur'an-ı Kerim Okuma Cihazı
1 saat önce
Türkiye Diyanet Vakfı (TDV), görme engelli öğrencilere dijital Kur'an-ı Kerim seti "Kalem El Basira" hediye edildi.
Türkiye
Diyanet Vakfı (TDV), görme engelli öğrencilere dijital Kur'an-ı Kerim seti "Kalem El Basira" hediye edildi.
6 adet dijital Kur'an-ı Kerim seti "Kalem El Basira", Niğde Cemil Meriç
Görme Engelliler Ortaokulundaki öğrencilere teslim edildi.
Kur'an-ı Kerim ve sesli Kur'an okuyan kalem alan öğrenciler büyük mutluluk yaşadı.
Niğde Müftü
Vekili Ali Çetin
ve Türkiye Diyanet Vakfı temsilcileri görme engelli öğrencileri ziyaret ettiler.
Niğde Müftü Vekili Ali Çetin, Kur'an-ı Kerim'i öğrenmenin dünya ve ahiret hayatına fayda sağladığını ifade ederek, "Kalem El Basira" son teknolojiyi barındırıyor. Kolay taşınan ve kullanılan bir cihaz" dedi. - NİĞDE
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Haber Yayın Tarihi : 28.12.2018 12:04 Kaynak: İHA
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