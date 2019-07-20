TDV'den gurbetçilere su ve lokum ikramı

Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) görevlileri Kapıkule Sınır Kapısı'ndan yurda giriş yapan gurbetçilere su ve lokum ikramında bulundu.

Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) görevlileri Kapıkule Sınır Kapısı'ndan yurda giriş yapan gurbetçilere su ve lokum ikramında bulundu.

TDV'den yapılan yazılı açıklamaya göre, sınır kapısı önünde stant kuran vakıf görevlileri gurbetçilere ikramda bulundu ve kurban bağışı hakkında bilgilendirme yaptı.

TDV Genel Müdürü Mehmet Savaş Polat, yurt içinde bin 1 şubesi olan Türkiye Diyanet Vakfının, yurt dışında 145 ülkede, eğitimden kültüre sosyal ve hayri hizmetlerden dini hizmetleri destekleme çalışmalarına kadar geniş bir alanda faaliyet yürüten, dünyanın en büyük sivil toplum kuruluşlarından biri olduğunu belirtti.

TDV'nin hayırseverlerin desteğiyle uluslararası bir sivil toplum kuruluşu haline geldiğini aktaran Polat, "TDV dünyanın dört bir yanında sürdürdüğü çalışmalarla din, dil, renk ve cinsiyet ayrımı yapmadan mazluma umut olmaya devam ediyor. Yeryüzünde iyiliğin egemen olması misyonu, ülkemizde ve yedi kıtada insanlığın hizmetinde bir vakıf olma vizyonu ile hareket ediyoruz. Bu doğrultuda Edirne şubesi tarafından gurbetçilere yönelik gerçekleştirilen çalışma takdire şayandır. Mesai arkadaşlarımız ve gönüllülerimiz büyük bir hassasiyetle gurbetçilerimizi karşılama ve vakfımızın tanıtımı yönünde büyük gayret sarf ediyor. Allah hepsinden razı olsun. Her birine özverili çalışmalarından dolayı teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Edirne Müftüsü ve TDV Edirne Şube Başkanı Emrullah Üzüm, araçlarıyla binlerce kilometre uzaktan gelen ve vatan topraklarına ayak basan gurbetçileri ilk olarak Türkiye Diyanet Vakfının karşıladığını bildirdi.

Gurbetçi aileleri birkaç dakikalığına da olsa stantta misafir ettiklerini, yorgunluklarını almak için su ve lokum ikramında bulunduklarını vurgulayan Üzüm, şunları kaydetti:

"Vakfımızın gülen yüzünü, yurt dışında ülkemizi temsil eden kardeşlerimize yansıtmaya çalışıyoruz. Hiç beklemedikleri ve ummadıkları bir anda gelen küçük ikramlarımız gurbetçi vatandaşlarımızı hem şaşırtıyor hem de mutlu ediyor. Onların yüzlerindeki tebessüm ve mutluluğu görmek de bize güzel bir iş yaptığımızı göstermiş oluyor. Yaşadıkları ülkelerde yabancı olarak adlandırılan vatandaşlarımızın öz yurtlarında da yabancılık çekmemelerini ve Türkiye'ye ayak bastıklarını hissetmelerini istiyoruz. Yaptığımız çalışma sonrasında aldığımız güzel tepkilerle bunu da başardığımıza inanıyoruz. Görevlilerimiz gündüz olduğu gibi gece saatlerinde de gurbetçilerimizi karşılamaya devam ediyor."

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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