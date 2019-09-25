TDV'den İdlib'de yetim ve engelliler için konut projesi

Türkiye Diyanet Vakfı Suriye'nin İdlib kentinde güvenli bölgede engelli, yetim ve şehit ailelerine yönelik konut inşa ediyor.



Yurt içindeki bin 1 şubesi ve dünyanın 149 ülkesinde, eğitimden kültüre, sosyal ve hayır hizmetlerden dini hizmetleri destekleme faaliyetlerine ve uluslararası yardım çalışmalarına kadar geniş bir alanda, din, dil, ırk, renk ve cinsiyet ayrımı yapmadan faaliyetlerini sürdüren Türkiye Diyanet Vakfı, Türk milletinin yardım elini mazlum ve mağdurlara ulaştırıyor.



Bölgesel anlamda ihtiyaca yönelik projeler geliştiren Türkiye Diyanet Vakfı, sorunların yerinde çözümü noktasında gerek yardımsever milletimizin destekleri gerekse partner kuruluşlarla birlikte hassas ve insani çalışmalar yürütüyor.



Bu kapsamda, Türkiye Diyanet Vakfı ile Pakistan Beytüsselam Derneği tarafından ortaklaşa yürütülen proje ile İdlib'de engelli, yetimler ve şehit ailelerine yönelik 100 konut yapılıyor.



Yaklaşık 6 ay sonra tamamlanması beklenen projeyle, çadır kamplarda hayatta kalma mücadelesi veren savaş mağduru şehit aileleri, babalarını kaybetmiş yetimler ve yaşlılar yeni bir yaşam alanına kavuşmuş olacak.



Proje kapsamında bölge halkının ibadetlerini huzur içerisinde yerine getirebilmeleri ve çocukların eğitimlerine devam edebilmeleri için cami ve okul çalışması da devam ediyor.



Yapılan konutlarda engelliler için merdiven yerine iniş-çıkış rampası gibi özel alanlar inşa ediliyor. Ayrıca lavabo ve mutfak gibi kullanım alanları da engellilerin boy ve engel durumları dikkate alınarak inşa ediliyor.



237 milyon TL tutarında yardım



Türkiye Diyanet Vakfı, Diyanet İşleri Başkanlığı ile birlikte yürütmüş olduğu yardım çalışmaları kapsamında Suriye'ye bu zamana kadar 237 milyon TL tutarında yaklaşık 2 bin tır yardım malzemesi gönderdi.



Bu yardım malzemeleri arasında 30 bin 536 ton gıda malzemesi, 2 milyon 372 bin adet giyim malzemesi, 518 ton temizlik malzemesi, 345 bin adet battaniye, yatak, yastık, yorgan başta olmak üzere barınma malzemesi, yaklaşık 150 bin adet mutfak malzemesi, 30 bin kırtasiye malzemesi, 10 adet ambulans, yaklaşık 1,5 milyon civarında çocuk bezi, bin adet anne çocuk seti ve çocuklar için 22 bin civarında oyuncak yer aldı.



Bunların yanı sıra Türkiye Diyanet Vakfına ait lojistik merkez ve Suriye içerisindeki fırınlarda günlük 15 bin kişilik sıcak yemek ve 160 bin ekmek hazırlanarak iç savaş mağduru ailelere dağıtımı gerçekleştiriliyor.



Ayrıca, bölgede bu zamana kadar 35 bin 702 hisse kurban kesilerek ihtiyaç sahibi ailelere dağıtılırken, ramazan aylarında da 184 bin 200 kişi iftar sofralarında ağırlandı.



İçme suyu sıkıntısının hat safhada yaşandığı bölgelerde toplamda 10 bin kişilik su kuyusunu hizmete açan Türkiye Diyanet Vakfı, oluşturduğu giyim ve gıda mağazasıyla da bölge halkının yaralarını sarmaya devam ediyor.



Cerablus, Elbab ve Azez bölgelerinde savaşta yıkılan ve tahrip olan 270 caminin tadilat ve tefrişatını gerçekleştiren Türkiye Diyanet Vakfı, 38 caminin tadilatına da devam ediyor. - ANKARA