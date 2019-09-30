Tdv'den idlib'de yetim ve engellilere 100 konutlu yaşam merkezi

TDV'den İdlib'de yetim ve engellilere 100 konutlu yaşam merkezi

TÜRKİYE Diyanet Vakfı (TDV) tarafından Suriye'nin İdlib kentine bağlı Deyr Hassan kasabasındaki güvenli bölgede savaş mağduru, dul, yetim ve engelli aileleri için 100 konutlu yaşam merkezi inşa ediliyor.

Savaş mağduru engelli ve yetim ailelerinden toplam 100 ailenin barınacağı yaşam merkezi 10 dönümlük arazi üzerine yapılıyor. Konutların yanı sıra cami, okul, sağlık ve kültür merkezi de yer alacak. Bölgede gerçekleştirilen çalışmalar ile ilgili DHA muhabirine bilgi veren TDV saha sorumlusu İsmail Yiğit, Türkiye Diyanet Vakfı olarak İdlib'teyiz. Bu alanda 100 konutun inşaasını gerçekleştiriyoruz. Bu 100 dairenin 30'u engelli vatandaşlarımız için tasarlanmakta olup; geri kalan 70 daire ise şehit ailelerine yani savaşta kocasını ya da babasını kaybeden dul ve yetim aileleri yerleştirilecektir. Bu yaşam merkezinde bir mescidimiz ve bir okulumuz var, inşallah buradaki çocuklar eğitimlerine bu okullarda devam edecekler dedi.

Pakistan Beytüsselam Derneği tarafından da desteklenen proje kapsamındaki konutların yapımında her gün 70 işçinin çalıştığını kaydeden İsmail Yiğit, TDV olarak projeye 1.5 ay önce başladık, inşallah 6 ay sonra da bu proje tamamlanacak ve ihtiyacı olan aileler yuvalarına kavuşacak diye konuştu.