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TDV'den "İslam Dünyasında Gençlik ve Sivil Toplum" sempozyumu

1 saat önce

Türkiye Diyanet Vakfı'nca (TDV), 5. Uluslararası Öğrenci Sempozyumu kapsamında "İslam Dünyasında Gençlik ve Sivil Toplum" başlıklı sempozyum düzenlenecek.

TDV'den

Türkiye Diyanet Vakfı'nca (TDV), 5. Uluslararası Öğrenci Sempozyumu kapsamında "İslam Dünyasında Gençlik ve Sivil Toplum" başlıklı sempozyum düzenlenecek.

TDV'den yapılan yazılı açıklamaya göre, vakfın Türkiye ve dünyada İslami ilimler alanında insan kaynağı yetiştirilmesine katkıda bulunmak amacıyla başlattığı Uluslararası Öğrenci Sempozyumları sürüyor.

Bu yıl beşincisi düzenlenecek sempozyum 28-29 Kasım'da Ankara'da Türkiye Diyanet Vakfı Konferans Salonu'nda yapılacak.

TDV desteğiyle öğrenciler ve Türkiye'de eğitim gören uluslararası öğrenciler arasında kültürel zenginlik anlamında bilgi paylaşımı ve ortak bilimsel çalışmalar yapılması amacıyla başlatılan sempozyumun bu yılki teması "İslam Dünyasında Gençlik ve Sivil Toplum" olacak.

Sempozyumun bilim kurulunda, başta Diyanet İşleri Başkanı ve Türkiye Diyanet Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Ali Erbaş olmak üzere 12 farklı üniversiteden 17 akademisyen yer alıyor.

Sempozyumda sunulacak bildiriler daha sonra kitaplaştırılarak kültür hayatına kazandırılacak.

TDV burslusu lisans ve lisansüstü öğrenciler başta olmak üzere yurt içi ve yurt dışından öğrencilerin tebliğlerini sunacağı sempozyuma başvurular www.tdvegitimkultur.org adresinden yapılabiliyor.

Başvuruların 15 Ekim'e kadar devam edeceği sempozyum hakkında detaylı bilgiye www.tdv.org adresinden ulaşılabiliyor.

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.09.2019 10:26 Kaynak: AA
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