TDV'den İsrail saldırılarından zarar gören Gazzeli ailelere yardım - Son Dakika

Türkiye Diyanet Vakfı (TDV), abluka altındaki Gazze Şeridi'nde İsrail saldırılarından zarar gören ailelere ayni ve nakdi yardımda bulundu.

Gazze Vakıflar ve Din İşleri Bakanlık Müsteşarı Abdulhadi el-Aga, AA muhabirine yaptığı açıklamada, TDV'nin finanse ettiği proje kapsamında, İsrail'in Kasım 2019'da Gazze'ye düzenlediği saldırılarda evleri yıkılan veya zarar gören 25 aileye ayni (gıda kumanyaları) ve nakdi yardımlar ulaştırmaya başladıklarını söyledi.

Aga, Türkiye Cumhurbaşkanlığı, hükümeti ve halkına Filistinlilere verdiği destekten dolayı teşekkür etti.

Ne olmuştu?



İsrail ordusunun 12 Kasım 2019'da Gazze'de İslami Cihad Hareketinin askeri kanadı Kudüs Seriyyelerinin önde gelen komutanlarından Baha Ebu'l Ata'nın bulunduğu eve düzenlediği saldırı, bölgede tansiyonun yeniden yükselmesine neden olmuştu.



İslami Cihad, Ebu'l Ata ve eşinin hayatını kaybettiği İsrail saldırısına, roket atışlarıyla karşılık vermişti.



İsrail'in Gazze'ye iki gün boyunca düzenlediği saldırılarda aralarında 8 çocuk ve 3 kadının da yer aldığı 34 Filistinli hayatını kaybetmiş, 110 kişi yaralanmıştı. Saldırılarda çok sayıda ev ve bina da zarar görmüş veya yıkılmıştı.



İslami Cihad Hareketi, 14 Kasım 2019'da yaptığı açıklamada, Mısır ara buluculuğunda İsrail ile ateşkese varıldığını duyurmuştu.