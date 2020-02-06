TDV'den İsrail saldırılarından zarar gören Gazzeli ailelere yardım - Son Dakika
Son Dakika Güncel TDV'den İsrail saldırılarından zarar gören Gazzeli ailelere yardım - Son Dakika

TDV'den İsrail saldırılarından zarar gören Gazzeli ailelere yardım

6 saat önce

Türkiye Diyanet Vakfı (TDV), abluka altındaki Gazze Şeridi'nde İsrail saldırılarından zarar gören ailelere ayni ve nakdi yardımda bulundu.

TDV'den İsrail saldırılarından zarar gören Gazzeli ailelere yardım, System.String[]

Türkiye Diyanet Vakfı (TDV), abluka altındaki Gazze Şeridi'nde İsrail saldırılarından zarar gören ailelere ayni ve nakdi yardımda bulundu.

Gazze Vakıflar ve Din İşleri Bakanlık Müsteşarı Abdulhadi el-Aga, AA muhabirine yaptığı açıklamada, TDV'nin finanse ettiği proje kapsamında, İsrail'in Kasım 2019'da Gazze'ye düzenlediği saldırılarda evleri yıkılan veya zarar gören 25 aileye ayni (gıda kumanyaları) ve nakdi yardımlar ulaştırmaya başladıklarını söyledi.

Aga, Türkiye Cumhurbaşkanlığı, hükümeti ve halkına Filistinlilere verdiği destekten dolayı teşekkür etti.

Ne olmuştu?


İsrail ordusunun 12 Kasım 2019'da Gazze'de İslami Cihad Hareketinin askeri kanadı Kudüs Seriyyelerinin önde gelen komutanlarından Baha Ebu'l Ata'nın bulunduğu eve düzenlediği saldırı, bölgede tansiyonun yeniden yükselmesine neden olmuştu.


İslami Cihad, Ebu'l Ata ve eşinin hayatını kaybettiği İsrail saldırısına, roket atışlarıyla karşılık vermişti.


İsrail'in Gazze'ye iki gün boyunca düzenlediği saldırılarda aralarında 8 çocuk ve 3 kadının da yer aldığı 34 Filistinli hayatını kaybetmiş, 110 kişi yaralanmıştı. Saldırılarda çok sayıda ev ve bina da zarar görmüş veya yıkılmıştı.


İslami Cihad Hareketi, 14 Kasım 2019'da yaptığı açıklamada, Mısır ara buluculuğunda İsrail ile ateşkese varıldığını duyurmuştu.

İsrail, Gazze, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.02.2020 09:32 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

İsrail savaş uçakları Suriye'nin başkentine saldırdı
Eşyanın altında kalmaktan saniyelerle kurtuldu Rejim güçleri, TSK gözlem noktasının bulunduğu Serakib ilçesini ele geçirdi Koronavirüs salgınını 3 hafta önce teşhis eden doktorun öldüğü iddiası yalanlandı

Son Dakika Haberleri
00:41 Mucize Doktor'un 22. bölüm fragmanı yayınlandı! Ferman, Ali'nin Nazlı'ya aşık olduğunu öğreniyor
23:39 Ünlü oyuncu Nesrin Cavadzade siyah yırtmaçlı elbisesiyle büyüledi
22:58 Mine Tugay'ın TBT'si sosyal medyada binlerce beğeni aldı
21:48 Darp edilen TikTok fenomeni Ares Özdemir, yoğun bakımda yaşam mücadelesi veriyor
21:46 Serkay Tütüncü, sevgilisi Nesli Alagil ile sarmaş dolaş görüntülendi

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.02.2020 03:55:59. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: TDV'den İsrail saldırılarından zarar gören Gazzeli ailelere yardım - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]