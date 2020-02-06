TDV'den "İyiliğe Vakfedilmiş Hayatlar" programı - Son Dakika
Son Dakika Güncel TDV'den 'İyiliğe Vakfedilmiş Hayatlar' programı - Son Dakika

TDV'den "İyiliğe Vakfedilmiş Hayatlar" programı

6 saat önce

İlahiyatçı ve yazar Prof. Dr. Hayrettin Karaman, "Biz, insanlığın kurtuluşunun bu dini mübinin dünyada medeniyet ve siyasi organizasyon olarak mensuplarının hakim olması olduğuna inanıyoruz.

TDV'den

İlahiyatçı ve yazar Prof. Dr. Hayrettin Karaman, "Biz, insanlığın kurtuluşunun bu dini mübinin dünyada medeniyet ve siyasi organizasyon olarak mensuplarının hakim olması olduğuna inanıyoruz." dedi.

Karaman, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın katılımıyla Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) tarafından TDV Konferans Salonu'nda düzenlenen "İyiliğe Vakfedilmiş Hayatlar" programına katıldı.


Ankara Dini Yüksek İhtisas Merkezi Müdürü Mustafa Bodur'un Kur'anı Kerim tilavetinin ardından konuşan Karaman, 1954'te vekil imam olarak göreve başladığını ve 2001'de ilahiyat fakültesi profesörlüğünden ayrılana kadar dava şuuruyla parasız ve menfaatsiz yaptığı hizmetleri iyilik olarak kabul ettiğini söyledi.

Karaman, tarih boyunca Ümmeti Muhammed'e sahip çıkan birçok topluluk ve devletin olduğunu hatırlatarak, bunu bazı aksaklıklara rağmen en son Osmanlı devletinin yaptığını dile getirdi.

İslam toplumlarına hizmet eden önemli 100 kişinin hayatı, düşünceleri ve tecrübelerini anlattığı "İslami Hareket Öncüleri" eserini yazdığını anlatan Karaman, sözlerini şunları kaydetti:

"Biz, insanlığın kurtuluşunun bu dini mübinin dünyada medeniyet ve siyasi organizasyon olarak mensuplarının hakim olması olduğuna inanıyoruz. Eğer bu dinin mensupları hakim olurlarsa herkes rahat eder, hakkını, hukukunu alır. Dünyada olabilecek huzur ve mutluluk herkes için mümkün olur. Buna inanıyoruz, buna iman ediyoruz. Öyleyse bunun peşine düşelim diyoruz. Kafa yormak değil, adım atmak gerekiyor. İkisini birden yapmak gerekiyor. Dava dediğimiz bu. Tabii bunun başında bir kere bu dini doğru öğrenmek var. Sonra da bu dini her birimizin kendi, aile ve cemiyet hayatına hakim, şamil ve hayatımız kılması var. Bu din bizim hayatımız, hayatımızın rehberi, önceliğimiz, kendisi için var olduğumuz."

Hayrettin Karaman, Karaman, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.02.2020 07:16 Kaynak: AA
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