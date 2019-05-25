Son Dakika Haberleri: TDV'den "İyilik Sofrası"

TDV'den "İyilik Sofrası"

8 saat önce

Türkiye Diyanet Vakfınca (TDV), Kocatepe Camisi'nde "İyilik Sofrası" adı verilen organizasyonda 2 bin 600 kişiye iftar verildi.

TDV'den
Türkiye Diyanet Vakfınca (TDV), Kocatepe Camisi'nde "İyilik Sofrası" adı verilen organizasyonda 2 bin 600 kişiye iftar verildi.
TDV Genel Müdürü Mehmet Savaş Polat, AA muhabirine yaptığı açıklamada, TDV'nin 20 yıldır iftar çadırı faaliyetlerini sürdürdüğünü, 5 yıldır da "İyilik Sofrası" formatında hizmet verdiğini belirtti.
Bu hizmetlerin kaynağının halkın yardımları olduğunu söyleyen Polat, hayırsever vatandaşların kendilerine dağıtılmak üzere gönderdikleri sadakalarını, fitrelerini ve zekatlarını bu vesilelerle vatandaşlara ve dünyanın farklı bölgelerindeki Müslümanlara ulaştırdıklarını ifade etti.
Bu sofraları sadece Türkiye'de değil yurt dışında da kurduklarını kaydeden Polat, 98 ülkenin 323 bölgesinde hem gıda kolisi dağıtımı yaptıklarını hem de iyilik sofraları kurarak oradaki insanlara ramazan coşkusunu yaşatmaya çalıştıklarını anlattı.
Çadırda yaklaşık 2 bin 600 kişi olduğunu tahmin ettiğini aktaran Polat, "Biz millet olarak ramazanı bir bütün olarak, coşku içinde yaşıyoruz. Bize hissettirdiği şu, kim olduğuna, nereden geldiğine, haline bakmaksızın herkese bu sofralarda iftar ikram ediyoruz. Kapılarımız açık. Herkes geliyor bu iftar sevincini bizimle birlikte paylaşmak üzere nasibini alıyor." dedi.
Haber Yayın Tarihi : 25.05.2019 10:06 Kaynak: AA
Mehmet Savaş, Kocatepe, Güncel
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