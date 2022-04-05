TDV'den Nijerya'da 2 bin ihtiyaç sahibi aileye ramazan yardımı - Son Dakika
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TDV'den Nijerya'da 2 bin ihtiyaç sahibi aileye ramazan yardımı

05.04.2022 15:19
TDV'den Nijerya'da 2 bin ihtiyaç sahibi aileye ramazan yardımı

Diyanet İşleri Türk İslam Birliği (DİTİB), Nijerya'da "Sana ihtiyacı olan kardeşlerin var" temasıyla Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) iş birliğinde başlattığı ramazan programı çerçevesinde 2 bin ihtiyaç sahip aileye gıda yardımında buldu.

Diyanet İşleri Türk İslam Birliği (DİTİB), Nijerya'da "Sana ihtiyacı olan kardeşlerin var" temasıyla Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) iş birliğinde başlattığı ramazan programı çerçevesinde 2 bin ihtiyaç sahip aileye gıda yardımında buldu.

TDV Temsilcisi Mehmet Savaş Eniç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ramazan bereketini Afrika'daki kardeşleriyle paylaşmak için Nijerya'da bulunduklarını belirtti.

Eniç, ramazan vesilesiyle başkent Abuja ve Kano eyaletine bağlı 17 bölgedeki 2 bin ihtiyaç sahip aileye gıda yardımı yapıldığını söyledi.

Nijerya'da yardım dağıttıkları yerlerin birbirinden değerli olduğuna işaret eden Eniç, "Engellilerin köyünde yaptığımız dağıtımın benim için ayrı bir yeri var. Oradaki muhtaç insanlara direkt dokunabileceğimizi ve onların sevinçlerini gördük. Bu bizi de mutlu etti." dedi.

500 kişiye Kur'an-ı Kerim dağıtıldı

Eniç, Nijerya'da çoğu hafızın tahta üzerinde Kur'an-ı Kerim öğrendiğini belirterek Kur'an-ı Kerim'i ise özel günlerde kullandıklarını ifade etti.

Kano ve Abuja'daki bazı camiler ve medreselerde 500 kişiye Kur'an-ı Kerim dağıttıklarını aktaran Eniç, "Bu vesileyle insanların çoğu Kur'an-ı Kerim sahip olacak." diye konuştu.

Eniç, ayrıca yardımlar için Türk halkına teşekkür etti.

TDV'den Nijerya'da 2 bin ihtiyaç sahibi aileye ramazan yardımı
TDV'den Nijerya'da 2 bin ihtiyaç sahibi aileye ramazan yardımı
TDV'den Nijerya'da 2 bin ihtiyaç sahibi aileye ramazan yardımı
TDV'den Nijerya'da 2 bin ihtiyaç sahibi aileye ramazan yardımı

YORUMLAR
500
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Diyanet İşleri Başkanlığı, Türkiye Diyanet Vakfı, Nijerya, Türk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel TDV'den Nijerya'da 2 bin ihtiyaç sahibi aileye ramazan yardımı - Son Dakika


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SON DAKİKA: TDV'den Nijerya'da 2 bin ihtiyaç sahibi aileye ramazan yardımı - Son Dakika
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