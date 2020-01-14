TDV'den savaş mağduru Suriyelilere yardım - Son Dakika

Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) Suriye'de terörden temizlenen bölgeler ve İdlib'de bugüne kadar savaş mağduru 4,5 milyon aileye 265 milyon liralık yardımda bulundu.

TDV Mütevelli Heyeti 2. Başkanı İhsan Açık, yaptığı yazılı açıklamada, Suriye'de iç savaşın başladığı 2011'den beri bölgede insani yardım faaliyetlerinin aralıksız sürdüğünü belirtti.

Suriye'de büyük bir insanlık dramı yaşandığına dikkati çeken Açık, "Yardım çalışmaları kapsamında, Suriye'de bu zamana kadar bölgedeki kamplarda yaşam mücadelesi veren savaş mağduru 4,5 milyon aileye 265 milyon lira tutarında yaklaşık 2 bin tır yardım malzemesi gönderdik." ifadesini kullandı.

Açık, bölgeye gönderilen yardım malzemelerine ilişkin şu bilgileri verdi:

"Yardımlar arasında, 30 bin 536 ton gıda, 2 milyon 372 bin giyim, 518 ton temizlik malzemesi ile 345 bin battaniye, yatak, yastık, yorgan başta olmak üzere, barınma malzemesi, yaklaşık 150 bin mutfak malzemesi yer aldı. Ayrıca 30 bin kırtasiye malzemesi, 10 ambulans, yaklaşık 1,5 milyon civarında çocuk bezi, bin adet anne çocuk seti ve çocuklar için 22 bin civarında oyuncağı bölgeye ulaştırdık."

TDV'ye ait lojistik merkez ve Suriye'deki fırınlardan günlük 15 bin kişilik sıcak yemek ve 160 bin ekmek dağıtıldığını bildiren İhsan Açık, ayrıca 47 bin 239 hisse kurbanın ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırıldığını kaydetti.

Açık, ramazanda 184 bin 200 kişinin iftar sofralarında ağırlandığını ve su kuyusu da açıldığını hatırlatarak, Cerablus, Bab, Azez ve Afrin'de savaşta yıkılan ve tahrip edilen 467 caminin tadilat ve tefrişatının da yapıldığını dile getirdi.

"30 metrekarelik kalıcı konutlar inşa edilecek"

Eğitim faaliyetleri kapsamında, bölgede 6 okulun inşa edilerek, 2 bin 500 öğrencinin eğitimine katkı yapıldığını hatırlatan Açık, sınır ötesinde saldırılardan kaçan binlerce insanın yağmur ve soğukta dışarıda kalmalarının önüne geçilmesi amacıyla 30 metrekarelik kalıcı konutlar inşa edileceğini vurguladı.

Diyanet İşleri Başkanlığınca dünyanın her yerindeki ihtiyaç sahiplerine Türk milletinin yardım elinin ulaştırılması amacıyla "Yolun İyilik Olsun" yardım kampanyası başlatıldığını anımsatan Açık, "Kampanyamıza destek vermek isteyen vatandaşlarımız 'YARDIM' yazıp 5601'e kısa mesaj göndererek 10 lira ya da 'bagis.tdv.org' kurumsal online bağış sayfamızdan, bankalardan ve PTT şubelerinden herhangi bir komisyon ücreti ödemeden TDV hesaplarına bağışta bulunabilirler." bilgisini verdi.