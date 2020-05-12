TDV'den Sincan'da ihtiyaç sahiplerine iftar paketi yardımı - Son Dakika

Ankara Sincan İlçe Müftülüğü ve Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) Sincan Şubesi koordinatörlüğünde 13 bin kişiye iftar paketi dağıtılacak.

TDV'den yapılan açıklamaya göre, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında iftar çadırları kurulamaması nedeniyle hazırlanan iftar paketleri, TDV gönüllüleri ve din görevlileri tarafından kapı kapı dolaşılarak ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırılıyor.

Sincan İlçe Müftüsü ve TDV Sincan Şube Başkanı Mevlüt Topçu, ihtiyaç sahibi ailelere gıda kolisinin yanı sıra iftar paketlerini ulaştırdıklarını belirtti.

Ramazanın sonuna kadar 13 bin kişiye iftar paketi dağıtacaklarını bildiren Topçu, şunları kaydetti:

"Gecekonduların yoğun olduğu 15 mahallede 20 gönüllümüz ve 130 din görevlimizle dağıtımlarımız devam ediyor. Hayırseverlerimizin katkıları ve destekleriyle bu sayıyı artırabiliriz. İyilik seferberliğimize katkıda bulunmak isteyen vatandaşlarımız, İlçe Müftülüğü, TDV Genel Merkezi, ilçe şubemiz veya banka hesap numaralarımız aracılığıyla bize ulaşıp daha fazla ihtiyaç sahibi aileye sıcak yemek ulaştırılmasına veya ihtiyaçlarının karşılanmasına destek verebilir."