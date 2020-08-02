TDV'den Sudan'da 70 bin aileye kurban yardımı - Son Dakika

Hartum Büyükelçiliği Din Hizmetleri Müşaviri Mustafa Bülent Dadaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, TDV'nin başkent Hartum'un yanı sıra Mavi Nil, Kessala, Port Sudan, Niyala, El Fashir, Batı Kurdufan eyaletlerinde ihtiyaç sahibi 70 bin aileye kurban eti dağıttığını belirtti.

Türkiye Diyanet Vakfı (TDV), "Kurbanını paylas¸, kardes¸inle yakınlas¸" sloganıyla yürütülen kampanya kapsamında Sudan 'da 70 bin aileye kurban eti ulaştırdı.

Haber Yayın Tarihi: 02.08.2020 01:41

Kaynak: AA

Dünya Sağlık Örgütü: Koronavirüs pandemisinin çok uzun sürmesini bekliyoruz

İki grup arasındaki kavgayı ayırmak isteyen polis kurşunların hedefi oldu

Alacak verecek kavgasında bıçakladığı kişiyi merak eden zanlı, olay yerine gidince yakayı ele verdi

Koronavirüs tablosundaki yoğun bakım hasta sayısı neden kaldırıldı? Bakan Koca cevap verdi

Arkadaşı, babasıyla kavga ederken araya girmek isteyen genç canından oldu

Bakan Koca, yeni hasta sayılarının artış eğiliminde olduğu 5 ili açıkladı

MHP'den ihraç edilen Enginyurt'tan parti yönetimine sitem: Bayramı yaşatmadınız, Allah size de aynısını yaşatır inşallah

Kayseri'de iki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü, 9 yaralı

Son ankette çarpıcı sonuçlar! İşte Gelecek Partisi ve Deva Partisi'nin toplam oy oranı

Yıldız futbolcu Ronaldo, şampiyonluk için kendini ödüllendirip dünyanın en pahalı arabasını aldı