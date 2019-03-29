Tdv'den Sudan'da İhtiyaç Sahibi Öğrencilere ve Yetimlere Kurban Yardımı

- TDV yetkililerinin iSudan'daki htiyaç sahibi öğrenciler ve yetimler ile bir araya gelmesi Kurbanların kesilmesi ve dua edilmesi Türkiye Diyanet Vakfı (TDV), hayırseverlerin emanet ettiği 98 adak, akika ve şükür kurbanını keserek, Sudan'da ihtiyaç sahibi öğrenciler ve yetimlere ulaştırdı.

- TDV yetkililerinin iSudan'daki htiyaç sahibi öğrenciler ve yetimler ile bir araya gelmesi

Kurbanların kesilmesi ve dua edilmesi Türkiye Diyanet Vakfı (TDV), hayırseverlerin emanet ettiği 98 adak, akika ve şükür kurbanını keserek, Sudan'da ihtiyaç sahibi öğrenciler ve yetimlere ulaştırdı.



Sudan Din Hizmetleri Müşaviri ve Türkiye Diyanet Vakfı Temsilcisi Dr. Mustafa Bülent Dadaş, Türkiye'deki hayırseverlerin bağışladığı adak, şükür ve akikalar için 14 büyükbaş hayvanın vekalet sahiplerinin isimleri tek tek okunmak suretiyle TDV görevli ve gönüllüleri nezaretinde kesildiğini söyledi.



TDV, geçen yıl da Sudan'da bin büyükbaş hayvan keserek, kurban etlerini yoksul ve ihtiyaç sahibi ailelere dağıtmıştı.



Diyanet İşleri Başkanlığı ile iş birliğinde her yıl vekaletle kurban kesim programı düzenleyen TDV, yıl boyunca da adak, akika ve şükür kurban kesimini sürdürüyor.



TDV, Türkiye içinde 280 bölgede yurt dışında ise 145 ülkenin 436 bölgesinde kesim ve dağıtım yapıyor.

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