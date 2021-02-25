TDV'den Suriye'deki ihtiyaç sahiplerine gıda ve giysi yardımı - Son Dakika

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Türkiye Diyanet Vakfı (TDV), Suriye'nin kuzeyindeki Azez ilçesinde yer alan kamplarda ihtiyaç sahibi ailelere gıda ve giysi yardımında bulundu.

"Yolun İyilik Olsun" sloganıyla Suriye için toplanan yardımlar Gaziantep il ve ilçe müftülükleri ile Türkiye Diyanet Vakfı Gaziantep Şubesi iş birliğinde Suriyeli ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldı.

Bu kapsamda Azez'deki çadırlarda yaşayan sivillere içlerinde bulgur, pirinç, makarna, şeker, çay, yağ, salça havlu, sabun, şampuan, diş fırçası ve çamaşır tozu bulunan 2000 temizlik ve gıda kolisi dağıtıldı.

Ayrıca kamplarda yaşayan yaklaşık 1000 çocuğa da kışlık giysi ve bot yardımında bulunuldu.

Gaziantep il ve ilçe müftülerinin ve TDV yetkililerin bulunduğu yardım organizasyonunda yaklaşık 10 bin kişi yardımlardan istifade etti.

Gaziantep müftülüğü TDV ile Suriye'nin kuzeyinde 100 briket ev çalışması planlıyor.

Azez'deki yardım çalışmalarına katılan Gaziantep İl Müftüsü Dr. Hüseyin Hazırlar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Gaziantep il müftülüğü olarak, ilçe müftülüklerimizle birlikte geçtiğimiz hafta güvenli bölgedeki kardeşlerimizin derdine derman olmak amacıyla bir yardım kampanyası düzenlemiştik. Bu yardım kampanyasını burada yerinde kardeşlilerimize ulaştırmak istedik." dedi.

Hazırlar, Gaziantep ilçe müftülüklerinin de Azez'deki yardım etkinliğinde yer aldığını belirterek, Gaziantep halkının topladığı yardımları ihtiyaç sahiplerine ulaştırdıklarını söyledi.

TDV'nin sahada yaptığı çalışmaları görmek ve bu çalışmalara destek olmak için bölgeye geldiklerini söyleyen Hazırlar, "Burada kampları ziyaret edeceğiz. Başta temizlik malzemesi, temel gıda maddeleri, giysi ve kırtasiye gibi yardım paketlerini ulaştıracağız." diye konuştu.

Hazırlar, "İnşallah Gaziantep olarak burada Diyanet Vakfı öncülüğünde yapılmakta olan briket evler çalışmasına da destek vereceğiz." ifadelerini kullandı.