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TDV'den Suriye'deki kampta yaşayan Mustafa ve ailesine yardım eli - Son Dakika

TDV'den Suriye'deki kampta yaşayan Mustafa ve ailesine yardım eli

24.01.2022 15:42
TDV'den Suriye'deki kampta yaşayan Mustafa ve ailesine yardım eli

Türkiye Diyanet Vakfı (TDV), Suriye'deki bir kampta, donmaması için gece annesi tarafından yürütüldüğü ana ait fotoğrafın sosyal medyada paylaşılmasıyla gündeme gelen 8 yaşındaki Suriyeli Mustafa'ya ve ailesine kışlık yardım ulaştırdı.

Türkiye Diyanet Vakfı (TDV), Suriye'deki bir kampta, donmaması için gece annesi tarafından yürütüldüğü ana ait fotoğrafın sosyal medyada paylaşılmasıyla gündeme gelen 8 yaşındaki Suriyeli Mustafa'ya ve ailesine kışlık yardım ulaştırdı.

TDV'den yapılan açıklamaya göre vakıf, Azez çevresindeki bir kampta yaşayan Mustafa ve kardeşlerine gıda, soba, yakacak, bot ve mont yardımında bulundu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen TDV Suriye Koordinatörü Mahmut Temelli, kış şartlarının etkisini göstermesiyle çadır kentlerde yaşamın çok daha zor hale geldiğini, Suriye'de savaşın başladığı ilk günden itibaren mazlumlara yardım elini uzatmaya gayret ettiklerini belirtti.

Temelli, Diyanet İşleri Başkanlığı vaizelerinden Merve Likoğlu'nun annesi tarafından gece yataktan kaldırılarak donmaması için yürütülen Mustafa'nın fotoğrafının sosyal medyada paylaşılmasının ardından yardım çalışması başlattıklarını bildirdi.

TDV'nin hiç vakit kaybetmeden, anne babası ve 4 kardeşi ile çadırda yaşam mücadelesi veren Mustafa'ya ulaştıklarını aktaran Temelli, "Gerçekten de çok zor durumdaydılar. Kullandıkları yatakların tamamı ıslanmış yakacak bir şeyleri kalmamış ve üzerlerinde de kendilerini soğuktan koruyacak donanımda kıyafetleri yoktu. Hayırseverlerimizin destekleriyle temin ettiğimiz kışlık yardımları aileye teslim ettik. Islanan yataklarını ve süngerlerini değiştirdik. Çadırlarına soba kurup kışı geçirebilecekleri kadar yakacak bıraktık. Artık donma korkusu yaşamadan huzurla uyuyabilecekler." ifadelerini kullandı.

Sadece Mustafa ve ailesine değil İdlib, Afrin ve Azez bölgesine, 1000 soba, 100 ton kömür ve 1000'e yakın çocuğa kışlık bot ve mont ulaştırdıklarını da belirten Temelli, şunları kaydetti:

"Şu an 1003 şubemiz yurt içinde ve Suriye'deki kardeşlerimize yardım ulaştırmak için seferber oldu. Bu kışın daha sıcak geçmesi için biz de elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. İnşallah hiçbir çocuğun ısınmak için yatağından kalkmak zorunda kalmaması, başını yastığa huzur ve güvenle koyabilmesi için gayret gösteriyoruz. Çalışmalarımıza destek veren, bizlerle aynı hassasiyetleri paylaşan ve sıcak evlerinde otururken soğukta tir tir titreyen mazlumlara kayıtsız kalmayan vatandaşlarımıza teşekkür ediyoruz. Yapılan yardımlarla inşallah çok daha fazla aileye ulaşarak bu kışı daha sıcak bir ortamda geçirebilmelerine vesile olacağız."

Temelli, yardımda bulunmak isteyenlerin bagis.tdv.org adresinden online olarak istedikleri miktarlarda yardım yapabileceklerini, ayni yardım göndermek isteyenlerin ise temiz ve paketi açılmamış olmak kaydıyla TDV Kilis Lojistik Merkezine yardımlarını ulaştırabileceklerini bildirdi.

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Diyanet İşleri Başkanlığı, Türkiye Diyanet Vakfı, Suriyeli, Suriye, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel TDV'den Suriye'deki kampta yaşayan Mustafa ve ailesine yardım eli - Son Dakika


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