Son Dakika Haberleri: TDV'den Suriye'ye ramazan yardımları
Son Dakika Güncel Haber

TDV'den Suriye'ye ramazan yardımları

1 saat önce

Türkiye Diyanet Vakfı (TDV), Suriye'de Beşşar Esed rejimi ve destekçilerinin yoğun bombardıman altında tuttuğu halka ramazan ayı süresince gıda paketi, temizlik malzemesi, çocuk bezi ve Türkiye'den gönderilen adak-akika kurbanlarını ulaştırdı.

TDV'den Suriye'ye ramazan yardımları, System.String[]
Türkiye Diyanet Vakfı (TDV), Suriye'de Beşşar Esed rejimi ve destekçilerinin yoğun bombardıman altında tuttuğu halka ramazan ayı süresince gıda paketi, temizlik malzemesi, çocuk bezi ve Türkiye'den gönderilen adak-akika kurbanlarını ulaştırdı.
TDV, Suriye'deki saldırılar altında ramazanı geçirmeye çalışan sivillere yardım ulaştırmayı sürdürüyor.
TDV Suriye Saha Sorumlusu İsmail Yiğit, AA muhabirine vakfın Suriye'deki ramazan ayı yardımlarına ilişkin açıklama yaptı.
Yiğit, ramazanda Esed rejiminin hava saldırılarından sınır hattına kaçan ve diğer bölgelerde yaşayan savaş mağdurlarına yardım ulaştırıldıklarını söyledi.
Ayrıca bombardımanın yoğun olduğu bölgelerde evlerini terk etmeyen ve yer altı sığınaklarında yaşayanlara yardım ulaştırdıklarını belirten Yiğit, "(Suriye'de) Ramazan ayı içinde günlük olarak 130 bin adet ekmek ve 15 binden fazla aileye gıda paketi, aynı zamanda temizlik malzemesi, çocuk bezleri ve Türkiye'den gönderilen adak-akika kurbanlarının dağıtımlarını yaptık." dedi.
Yiğit, 70 bine yakın aileye iftar verdiklerini kaydederek savaş ortamından uzaklaşmalarını sağlamak için ramazan ayında İdlib ve çevresindeki merkez camilerde özellikle çocuklara yönelik çeşitli yarışmalar düzenlendiklerini ve hediyeler dağıttıklarını söyledi.
Haber Yayın Tarihi : 30.05.2019 02:09 Kaynak: AA
Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Yunan polisi göçmenleri öldüresiye dövüp Meriç Nehri'ne attı! Dolar son bir ayın en düşük seviyesini gördü! İşte son durum 150 yıl sonra görülen 'kandamlası' bitkisine özel koruma Mastercard: Masterpass hizmeti Mastercard Europe SA'ya devredildi

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.5.2019 16:08:07. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: TDV'den Suriye'ye ramazan yardımları
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]