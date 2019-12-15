TDV'den Suriyeli ailelere soba ve yakacak yardımı - Son Dakika
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TDV'den Suriyeli ailelere soba ve yakacak yardımı

6 saat önce

Türkiye Diyanet Vakfınca (TDV) Suriye'nin Azez kentindeki kamplarda yaşayan ailelere soba ve yakacak yardımı yapıldı.

TDV'den Suriyeli ailelere soba ve yakacak yardımı, System.String[]

Türkiye Diyanet Vakfınca (TDV) Suriye'nin Azez kentindeki kamplarda yaşayan ailelere soba ve yakacak yardımı yapıldı.

TDV'den yapılan açıklamaya göre, çadırlarda yaşayan Suriyeli ailelere Türk milleti yardım elini uzattı.

Bu kapsamda TDV tarafından Azez'de zeytinlik arazilerindeki dağınık kamplarda yaşayan ailelere soba ve yakacak yardımında bulunuldu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen TDV Suriye Koordinatörü Mustafa Erdem, Suriye'de kamp ve çadırlarda yaşam mücadelesi veren ailelerin kış mevsiminin getirdiği zor şartlarla baş başa kaldığını belirtti.

Çadırda barınan ailelerin ilkel yöntemlerle ısınmaya çalıştığını aktaran Erdem, yardım dağıtımında özellikle yetimlere ve kalabalık ailelere öncelik verdiklerini kaydetti.

Erdem ayrıca, TDV tarafından Azez'de her gün 15 bin kişilik sıcak yemek ve 70 bin ekmeğin yanı sıra gıda ve tekstil yardımının da düzenli olarak sürdüğünü vurguladı.

Azez, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.12.2019 11:38 Kaynak: AA
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