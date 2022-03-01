TDV'den Türk vatandaşlarının Ukrayna'dan tahliyesine destek - Son Dakika
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TDV'den Türk vatandaşlarının Ukrayna'dan tahliyesine destek

01.03.2022 11:18
TDV'den Türk vatandaşlarının Ukrayna'dan tahliyesine destek

Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) Türk vatandaşlarının Ukrayna'dan tahliyesine destek veriyor.

Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) Türk vatandaşlarının Ukrayna'dan tahliyesine destek veriyor.

TDV'den yapılan açıklamaya göre, vakıf görevlileri, Din Hizmetleri Müşavirliği ve bölgede görev yapan din görevlileri tahliye çalışmalarına destek oluyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen TDV Mütevelli Heyeti İkinci Başkanı İhsan Açık, kiralanan otobüslerle tahliye için bekleyen vatandaşları Romanya-Ukrayna sınırına taşıdıklarını, oradan da yine kara yolu ile İstanbul'a gelmelerini sağladıklarını belirtti.

Açık, "Şu ana kadar 4 otobüs vatandaşımızın bu şekilde tahliyesini gerçekleştirdik. Arkadaşlarımız bölgede çalışmalarını sürdürüyor. Bölgedeki son vatandaşımız da tahliye olana kadar faaliyetimiz devam edecek." ifadelerini kullandı.

İlerleyen süreçte Ukrayna'da gıda başta olmak üzere, ihtiyaç duyulabilecek insani yardım malzemelerinin temini ve gönderimi için gerekli planlamaları yaptıklarını kaydeden Açık, bu konuda AFAD ve Türk Kızılay gibi ilgili kuruluşlarla görüşmelerin devam ettiğini bildirdi.

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Ukrayna'da mahsur kalan Türk vatandaşları tahliye uçuşu ile yurda getirildi Ukrayna'da mahsur kalan Türk vatandaşları tahliye uçuşu ile yurda getirildi Ukrayna'da mahsur kalan Türk vatandaşları tahliye uçuşu ile yurda getirildi Ukrayna'da mahsur kalan Türk vatandaşları tahliye uçuşu ile yurda getirildi

Türkiye Diyanet Vakfı, Ukrayna, Romanya, Türk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel TDV'den Türk vatandaşlarının Ukrayna'dan tahliyesine destek - Son Dakika


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