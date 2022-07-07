Büyükelçi Bayraktar da TDV'nin çalışmalarını yakından takip ettiğini vurgulayarak, Afrika 'da ihtiyaç sahibi çok kişi bulunduğunu ve TDV'nin yaptığı çalışmaların önemli olduğunu belirtti.

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Kaynak: AA

Nijerya, Türkiye, Kurban, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › TDV'den Türkiye'nin Abuja Büyükelçisi Hidayet Bayraktar'a ziyaret - Son Dakika

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