TDV'den Türkiye'nin Abuja Büyükelçisi Hidayet Bayraktar'a ziyaret - Son Dakika
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TDV'den Türkiye'nin Abuja Büyükelçisi Hidayet Bayraktar'a ziyaret

07.07.2022 18:39
TDV'den Türkiye'nin Abuja Büyükelçisi Hidayet Bayraktar'a ziyaret

Kurban yardımları kapsamında Nijerya'da bulunan Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) heyeti, Türkiye'nin Abuja Büyükelçisi Hidayet Bayraktar'ı ziyaret etti.

Kurban yardımları kapsamında Nijerya'da bulunan Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) heyeti, Türkiye'nin Abuja Büyükelçisi Hidayet Bayraktar'ı ziyaret etti.

Nijerya'da yardım çalışmalarına katılan TDV Nijerya Kurban Organizasyonu sorumlusu Ahmet Hamdi Yemenoğlu, çalışmalar hakkında Büyükelçi Bayraktar'a bilgi verdi.

Yemenoğlu, Nijerya'nın başkenti Abuja'nın yanı sıra Kano ve Lagos şehirlerinde yardım çalışmaları yapacaklarını belirterek, "Türk hayırseverlerin bize verdiği emanetleri, Nijeryalı Müslüman kardeşlerimize teslim edeceğiz." dedi.

Büyükelçi Bayraktar da TDV'nin çalışmalarını yakından takip ettiğini vurgulayarak, Afrika'da ihtiyaç sahibi çok kişi bulunduğunu ve TDV'nin yaptığı çalışmaların önemli olduğunu belirtti.

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Kaynak: AA

Nijerya, Türkiye, Kurban, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel TDV'den Türkiye'nin Abuja Büyükelçisi Hidayet Bayraktar'a ziyaret - Son Dakika

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