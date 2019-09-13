Son Dakika Haberleri: TDV'den vatandaşlara aşure ikramı
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TDV'den vatandaşlara aşure ikramı

39 dakika önce

Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) Genel Müdürü Mehmet Savaş Polat, "Aşure, kardeşlik, paylaşma, güçlerin birleştirildiğinde bir güzelliğin ortaya çıktığını temsil eden bir kültür.

TDV'den vatandaşlara aşure ikramı, System.String[]

Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) Genel Müdürü Mehmet Savaş Polat, "Aşure, kardeşlik, paylaşma, güçlerin birleştirildiğinde bir güzelliğin ortaya çıktığını temsil eden bir kültür." dedi.

Muharrem ayı dolayısıyla cuma namazının ardından Kocatepe Camisi'nin avlusunda, TDV tarafından aşure ikramında bulunuldu. TDV Genel Müdürü Polat'ın da dağıtımına yardım ettiği aşureden almak isteyenler, cami avlusunda uzun kuyruklar oluşturdu.

Polat, burada yaptığı açıklamada, aşurenin birlik, beraberlik ve paylaşmanın sembolü olduğuna dikkati çekti. Her yıl binlerce kişiye aşure dağıttıklarını, bu yıl da 2 bin kişiye ikramda bulunacaklarını belirten Polat, "Aşure, bir kardeşlik, paylaşma, güçlerin birleştirildiğinde bir güzelliğin ortaya çıktığını temsil eden bir kültür." diye konuştu.

Mehmet Savaş, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 13.09.2019 03:06 Kaynak: AA
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