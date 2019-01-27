Son Dakika Haberleri: Tdv'den Yarıyıl Kampı

Tdv'den Yarıyıl Kampı

1 saat önce

Türkiye Diyanet Vakfınca (TDV) 15 ilde düzenlenecek yarıyıl kamplarına bin 694 öğrenci katılacak.

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Türkiye Diyanet Vakfınca (TDV) 15 ilde düzenlenecek yarıyıl kamplarına bin 694 öğrenci katılacak.

TDV'den yapılan açıklamaya göre, vakfın burs desteği sağladığı öğrenciler, kişisel ve mesleki gelişimlerine katkı sunmak, akademik ortamlarını desteklemek amacıyla düzenlenen yarıyıl kamplarında bir araya geliyor.

Yurt dışından gelip Türkiye'de eğitim gören öğrenciler ile yurt içindeki öğrencileri ortak bir platformda buluşturacak olan yarıyıl kampları, 27 Ocak-9 Şubat tarihlerinde Ankara, İstanbul, Balıkesir, Tekirdağ, Antalya, Mersin, Gaziantep, Konya, Kayseri, Van, Bingöl, Erzurum, Gaziantep, Antalya ve Elazığ olmak üzere 15 ilde yapılacak.

İlahiyat Akademi, Özel Destek Akademi, Uluslararası İlahiyat, Uluslararası İmam Hatip Lisesi, Uluslararası Konuk Öğrenci programı öğrencilerinin katılacağı yarıyıl kamplarına 736'sı kız, 958'i erkek olmak üzere bin 694 öğrenci katılacak.


Kamplarda, alanında uzman eğitimciler tarafından eğitimler, çeşitli konferans, söyleşi ve etkinlikler gerçekleştirilecek.

"25 bin öğrenciye eğitim imkanı sağladık"

Türkiye Diyanet Vakfı Genel Müdürü Mehmet Savaş Polat, 2018-2019 eğitim-öğretim yılı itibarıyla 25 bin öğrenciye eğitim imkanı sağladıklarını kaydetti.

Eğitim ve kültür hizmetlerinin TDV'nin öncelikli faaliyetleri arasında bulunduğunu belirten Polat, eğitim alanında yapmış oldukları çalışmaları hem nitelik hem de nicelik olarak her geçen yıl katlayarak sürdürdüklerini belirtti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.01.2019 01:38 Kaynak: AA

Ankara, Türkiye, Güncel
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