TDV, Diyarbakır'da kesilecek 865 kurbanın etini ihtiyaç sahiplerine ulaştıracak - Son Dakika
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TDV, Diyarbakır'da kesilecek 865 kurbanın etini ihtiyaç sahiplerine ulaştıracak

09.07.2022 15:16
TDV, Diyarbakır'da kesilecek 865 kurbanın etini ihtiyaç sahiplerine ulaştıracak

Diyanet İşleri Başkanlığı ile Türkiye Diyanet Vakfı'nın organizasyonunda, Diyarbakır'da 865 büyükbaş hayvan kesilerek etleri ihtiyaç sahiplerine dağıtacak. Kesilen hayvanların etleri, 10'ar kilogram halinde poşetlenip ihtiyaç sahiplerine ulaştırılacak.

"Kurbanını Paylaş, Kardeşinle Yakınlaş" temasıyla düzenlenen "2022 Yılı Vekalet Yoluyla Kurban Kesim Organizasyonu" kapsamında hazırlıklarını tamamlayan TDV, Diyarbakır'da kesim faaliyetine başladı.

865 BÜYÜKBAŞ HAYYVAN KESİLDİ

Şu ana kadar 865 büyükbaş hayvan vekaleti alan ekipler, kesilen hayvanların etlerini ihtiyaç sahiplerine ulaştıracak. TDV görevlisi Hasan Kader, AA muhabirine, tüm hazırlıklarını tamamlayarak kurban kesimine başladıklarını söyledi.

10'AR KİLO ET DAĞITILACAK

Kesilen hayvanların etlerinin 10'ar kilogram halinde poşetlenip ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldığını ifade eden Kader, şunları kaydetti: "Buradan değişik illerdeki muhtaç ailelere ve ihtiyaç sahibi öğrenci yurtlarımıza gönderim yapılıyor. Genel Merkez olarak Diyarbakır, Van ve Konya olmak üzere 3 ilde kesim yapmaktayız. Ayrıca 81 ilde 1003 şubemiz kesim yapıyor ve etleri ihtiyaç sahibine ulaştırıyor. Kurban paylaşmak demek, o nedenle vekalet verenlerden Allah razı olsun. Bize vekalet vererek paylaşmayı sağlıyorlar."

Kader, hayırseverlerin bugün saat 17.00'ye kadar 81 ilde bulunan il, ilçe müftülükleri ve vakfın 1003 şubesi üzerinden kurban vekaleti verebileceğini sözlerine ekledi.

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Kaynak: AA

Diyanet İşleri Başkanlığı, Diyarbakır, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel TDV, Diyarbakır'da kesilecek 865 kurbanın etini ihtiyaç sahiplerine ulaştıracak - Son Dakika

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SON DAKİKA: TDV, Diyarbakır'da kesilecek 865 kurbanın etini ihtiyaç sahiplerine ulaştıracak - Son Dakika
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