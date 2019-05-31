TDV Etiyopya'da Amharca mealli Kur'an-ı Kerim dağıttı - ADDİS ABABA
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- Addis Ababa'da yaşayan Müslümanlara Amharca mealli Kur'an-ı Kerim hediye edilmesi Türkiye Diyanet Vakfı (TDV), Etiyopya'da yüzlerce Müslüman'a Amharca mealli Kur'an-ı Kerim dağıttı.
Haber Yayın Tarihi : 31.05.2019 08:04 Kaynak: AA
- Addis Ababa
'da yaşayan Müslümanlara Amharca mealli Kur'an-ı Kerim hediye edilmesi Türkiye
Diyanet Vakfı (TDV), Etiyopya
'da yüzlerce Müslüman'a Amharca mealli Kur'an-ı Kerim dağıttı.
Başkent Addis Ababa'daki Büyük Enver Camisi ve Wollo Sefer Camisi'nde kılınan cuma namazının ardından gerçekleştirilen dağıtımlarda, yaklaşık 1200 Mushaf Müslümanlara hediye edildi.
Enver Camisi'nde Addis Ababa Büyükelçiliği Din Hizmetleri Müşaviri Cemil Alıcı'nın Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programa, Addis Ababa Büyükelçilik
Müsteşarı Evren
Müderrisoğlu ve Türkiye Maarif Vakfı Etiyopya Koordinatörü Levent Şahin
de katıldı.
TDV'nin Diyanet İşleri Başkanlığı
iş birliğinde "Hediyem Kur'an Olsun" projesi kapsamında yürüttüğü çalışma, ülkedeki Amharca mealli Kur'an-ı Kerimlerin sayısının az oluşu nedeniyle Müslümanlarda büyük sevince neden oldu.
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