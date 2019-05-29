TDV Gazzeli çocuklara bayramlık giysi dağıttı
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GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: Gazze sokakları TDV'nin bayramlık giysi dağıtımı yaptığı dükkandan kıyafet bakan Gazzeliler Çocukların kıyafetleri denemesi TDV Yurtdışı Uzmanı Mustafa Erdem ile röportaj TDV görevlilerinin Gazzeli çocuklar ile ilgilenmesi Türkiye Diyanet Vakfı (TDV), Gazze'de yetim ve yoksul...
Haber Yayın Tarihi : 29.05.2019 04:00 Kaynak: AA
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: Gazze
sokakları
TDV'nin bayramlık giysi dağıtımı yaptığı dükkandan kıyafet bakan Gazzeliler
Çocukların kıyafetleri denemesi
TDV Yurtdışı Uzmanı Mustafa Erdem
ile röportaj
TDV görevlilerinin Gazzeli çocuklar ile ilgilenmesi Türkiye
Diyanet Vakfı (TDV), Gazze'de yetim ve yoksul bin 500 çocuğa bayramlık giysi yardımında bulundu.
TDV'nin yardımları, Gazze Şeridi
'ndeki Filistin
Vakıflar ve Din İşleri Bakanlığı ile iş birliği halinde dağıtıldı.
AA muhabirine konuşan TDV Yurtdışı Uzmanı Mustafa Erdem, Gazze'de pazartesi gününden bu yana yetim ve yoksul bin 500 çocuğa bayramlık giysi dağıttıklarını söyledi.
Son üç gün içerisinde Gazze'deki yüzlerce yetim ve ihtiyaç sahibi aileye de insani yardım ulaştırdıklarını aktaran Erdem, "TDV, ramazanın başından itibaren 90'dan fazla ülkede ihtiyaç sahiplerine insani yardımlarda bulunuyor." dedi.
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