Türkiye Diyanet Vakfı Gençlik Kolları üyeleri İdlib'in Sarmada bölgesinde fidan dikti - Son Dakika

Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) Gençlik Kolları üyeleri, Suriye'nin kuzeybatısındaki İdlib'in Sarmada bölgesinde 100 zeytin fidanı dikti.

TDV'den yapılan açıklamaya göre, Genel Merkez Gençlik Kolları komisyon üyeleri, Adana, Antalya, Bursa, Eskişehir, Kütahya, Manisa ve Mersin gençlik kolları sorumlularının katılımıyla yürütülen etkinlik kapsamında, İdlib'deki kamplar, kültür ve gençlik merkezi, kütüphane, okul ve İyilik Konutları ziyaret edildi.

Gençlik Kolları üyeleri, "Bir Umut Fidanı" sloganıyla Sarmada bölgesinde barış ve huzuru temsil eden 100 zeytin fidanı dikti, bağışçılar tarafından İdlib'e ulaştırılmak üzere emanet edilen gıda kolisi ve kışlık malzemeleri ihtiyaç sahiplerine dağıttı.