TDV Genel Başkanı Polat'tan Suriye'ye ziyaret

Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) Genel Başkanı Mehmet Savaş Polat ve beraberindeki heyet, Suriye'nin kuzeyindeki Azez ilçesini ziyaret etti.

Polat ve beraberindekiler, Azez'in Tilalişam köyünde Pakistan yardım kuruluşu Müslim Hands ortaklığında yaptırılan 12 derslikli Şehit Ahmad İbrahim Nffal isimli okul ile Havar Kilis köyündeki 10 derslikli bir ilköğretim okulunun açılışını yaptı.

Açılışa, Suriyeli yetkililerin yanı sıra Kilis Müftüsü Abdurrahman Şahin ve koordinatör müftüler de katıldı.

Polat, beraberindeki heyet, açılışını yaptıkları okullarda çocuklara çanta, kırtasiye malzemesi ve çeşitli hediyeler dağıttı.

Heyet daha sonra Suriye'nin kuzeyindeki kamplarda günlük olarak çıkarılan 15 bin kişilik sıcak yemeğin dağıtılmasına yardım etti.

"Bölgede eğitime önem veriyoruz"

Polat, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Suriye'de eğitim başta olmak üzere pek çok alanda faaliyet yürüttüklerini söyledi.

Eğitimin öncelikli alan olduğunu belirten Polat, "Bölgede farklı yerlerde okullarımız var, bugün burada iki yeni okulun açılışını yaptık. Biri ilkokul diğeri lise düzeyinde. Aynı zamanda buradaki açılış vesilesiyle Kayseri müftülüğü 2 bin öğrenci için kırtasiye malzemesi ve çanta gönderdi, bunların dağıtımını gerçekleştirdik." dedi.

Polat, bölgedeki çalışmalarını sürdüreceklerini dile getirerek, "Ümmetin bir parçası olan bu topraklarda iyilik çalışmaları yapıyoruz. Buradaki gençleri, terör faaliyetlerinden ve algı operasyonlarından uzak tutmak adına doğru bilgiyi, doğru kaynaklardan ulaştırmaya devam edeceğiz." diye konuştu.

Polat, Suriye'nin kuzeyinde yıkılan 300 caminin tadilatını gerçekleştirdiklerini de sözlerine ekledi.