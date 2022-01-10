TDV Genel Müdürü İzani Turan görevine başladı - Son Dakika

Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) Genel Müdürlüğü görevine getirilen İzani Turan görevine başladı.

TDV'den yapılan açıklamaya göre, Türkiye Diyanet Vakfı Mütevelli Heyeti kararıyla Vakıf Genel Müdürü olarak atanan İzani Turan, Vakıf Genel Merkezi'nde okunan dualarla görevine başladı.

Turan kimdir?

Erzurum'un Tortum ilçesi, Kaleboynu Köyü'nde 1957'de dünyaya gelen Turan, ilkokulun ardından 1976 yılında Sakarya İmam-Hatip Lisesi orta kısmını tamamladı, 1980'de Tekirdağ İmam-Hatip Lisesinden mezun oldu.

Turan, 1980-1987 arasında yılında Tekirdağ Marmara Ereğli ve Beykoz'da imam-hatiplik görevini yürüttü, 1987 yılında Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'ni bitirdi.

Turan, 1988 yılında Merzifon Vaizliğinin ardından 1990-1996'da İsviçre'nin Solothurn şehrinde yurt dışı görevini ifa etti.

Türkiye'ye döndükten sonra Giresun Alucra, Sakarya Hendek, İstanbul Ümraniye ilçe müftüsü görevlerini yerine getiren Turan, Ağrı, Bolu ve Bursa İl Müftüsü olarak çalıştı.

Bursa İl Müftülüğü görevinden emekliye ayrılan İzani Turan, TDV Mütevelli Heyeti'nin 14 Aralık 2021 tarih ve 1668/13 sayılı kararı ile Türkiye Diyanet Vakfı Genel Müdürlüğüne atandı.

Turan, evli ve iki çocuk babası.