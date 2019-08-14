Son Dakika Haberleri: TDV gönüllüleri çocukları unutmadı
Son Dakika Güncel Haber

TDV gönüllüleri çocukları unutmadı

59 dakika önce

Kurban Bayramı dolayısıyla 149 ülkede kurban kesim çalışmaları yürüten Türkiye Diyanet Vakfının (TDV) gönüllüleri, gittikleri bölgelerde hediyelerle çocukları da mutlu etti.

Kurban Bayramı dolayısıyla 149 ülkede kurban kesim çalışmaları yürüten Türkiye Diyanet Vakfının (TDV) gönüllüleri, gittikleri bölgelerde hediyelerle çocukları da mutlu etti.
TDV'den yapılan açıklamaya göre, Vakıf, 149 ülkede 6 bin 500 kişilik gönüllü ve çalışan ekibiyle vekalet yoluyla kurban kesim çalışmaları yürüttü.
Kurban kesim ve dağıtım çalışmalarının yanı sıra gidilen bölgelerde çocuklar da unutulmadı. TDV gönüllüleri, balon, şeker, oyuncak ve kıyafet gibi hediyeler dağıtarak, çocuklara bayram sevinci yaşattı.
Afrika'dan Asya'ya, Uzak Doğu'dan Güney Amerika'ya kadar uzanan coğrafyalarda Türk milletinin emanetleri ihtiyaç sahiplerine ulaştırılırken, dağıtılan küçük hediyelerle de çocuklar sevindirildi.
Güncel

Haber Yayın Tarihi: 14.08.2019 11:00 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İsmail Küçükkaya felakatin eşiğinden döndü: Uçak ve helikopter az kalsın çarpışıyordu
Mikrofonu açık kalan Türk-İş Başkanı, tepki çeken sözlerine açıklık getirdi Eskişehir'deki orman yangını kontrol altına alındı! Yüzlerce ağaç kül oldu Kansere karşı en dirençli kan grubu belli oldu

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.8.2019 12:00:29. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: TDV gönüllüleri çocukları unutmadı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]