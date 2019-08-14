TDV gönüllüleri çocukları unutmadı
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Kurban Bayramı dolayısıyla 149 ülkede kurban kesim çalışmaları yürüten Türkiye Diyanet Vakfının (TDV) gönüllüleri, gittikleri bölgelerde hediyelerle çocukları da mutlu etti.
Kurban Bayramı dolayısıyla 149 ülkede kurban kesim çalışmaları yürüten Türkiye Diyanet Vakfının (TDV) gönüllüleri, gittikleri bölgelerde hediyelerle çocukları da mutlu etti. Haber Yayın Tarihi: 14.08.2019 11:00 Kaynak: AA
TDV'den yapılan açıklamaya göre, Vakıf, 149 ülkede 6 bin 500 kişilik gönüllü ve çalışan ekibiyle vekalet yoluyla kurban kesim çalışmaları yürüttü.
Kurban kesim ve dağıtım çalışmalarının yanı sıra gidilen bölgelerde çocuklar da unutulmadı. TDV gönüllüleri, balon, şeker, oyuncak ve kıyafet gibi hediyeler dağıtarak, çocuklara bayram sevinci yaşattı.
Afrika'dan Asya'ya, Uzak Doğu'dan Güney Amerika'ya kadar uzanan coğrafyalarda Türk milletinin emanetleri ihtiyaç sahiplerine ulaştırılırken, dağıtılan küçük hediyelerle de çocuklar sevindirildi.
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