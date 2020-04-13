TDV Gönüllüleri ve din görevlileri yaşlıların yardımına koşuyor - Son Dakika
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TDV Gönüllüleri ve din görevlileri yaşlıların yardımına koşuyor

6 saat önce

Türkiye Diyanet Vakfı gönüllüsü ve din görevlileri, yardım çalışmaları kapsamında evlerinde yalnız yaşayan 65 yaş üstü yaşlıların kapısını tek tek çalarak hem yardım ulaştırıyor hem de manevi destek sağlıyor.

TDV Gönüllüleri ve din görevlileri yaşlıların yardımına koşuyor, System.String[]

Türkiye Diyanet Vakfı gönüllüsü ve din görevlileri, yardım çalışmaları kapsamında evlerinde yalnız yaşayan 65 yaş üstü yaşlıların kapısını tek tek çalarak hem yardım ulaştırıyor hem de manevi destek sağlıyor. Ziyaretlerde ihtiyaçlar giderilirken duygu dolu anlar da yaşanıyor.


Korona virüs tedbirleri kapsamında evlerinden çıkamayan 65 yaş üstü yaşlılar, bu süreçte maddi yardımdan daha çok manevi desteğe ihtiyaç duyuyor.


Sosyal izolasyon nedeniyle tamamen evlerine kapanmak zorunda kalan market ihtiyaçları başta olmak üzere kamu kurumlarındaki işlerini dahi Vefa Sosyal Destek Grubu ekipleri ve sivil toplum kuruluşu gönüllüleri tarafından yürütülen yaşlılar, bu günlerde daha fazla ziyaret edilmeyi, hal hatır sorulmasını bekliyor.


Türkiye Diyanet Vakfı gönüllüsü ve din görevlileri, yardım çalışmaları kapsamında evlerinde yalnız yaşayan 65 yaş üstü yaşlıların kapısını tek tek çalarak hem yardım ulaştırıyor hem de manevi destek sağlıyor.


Ankara Sincan'da zihinsel engelli oğluyla birlikte yaşayan 66 yaşındaki Aynur Hamarat, Türkiye Diyanet Vakfı Sincan Şube yardım ekiplerini karşısında görünce duygulu anlar yaşadı.


Ekiplerden kendilerini daha fazla ziyaret etmelerini isteyen Hamarat, "Allah önce devletimizden sonra Türkiye Diyanet Vakfından razı olsun. Düzenli olarak bizi ziyaret ediyorlar. Bunlar benim evlatlarım. Bir engelli oğlum var ama sizlerde benim evlatlarımsınız. İyi ki sizler varsınız. Yardımlar bir şekilde bize ulaşıyor çok şükür aç kalmıyoruz ama bizim bu dönemde yardımdan daha çok manevi desteğe, ilgiye, alakaya, aranıp sorulmaya, ziyaret edilmeye, hasbihal etmeye ihtiyacımız var. Karnımız doyuyor belki ama gönlümüz aç kalıyor. Bu dönemde kimseyle irtibat kuramamak dışarı çıkamamak bizler adına gerçekten çok zor. Dört duvar arasında günlerimizi geçirmeye çalışıyoruz. Allah razı olsun sizler kapımızı çalışıyorsunuz, bizler sizleri görünce çok mutlu oluyoruz. Daha çok aranır ziyaret edilirsek daha mutlu oluruz. Bizlerden bunu esirgemeyin" diye konuştu.


Yine Sincan'da iki odalı bir gecekonduda tek başına yaşayan ve yaşlılık aylığına ek olarak hurda toplayarak geçimini sağlamaya çalışan 85 yaşındaki Sıtkı Begit de, yalnızlığın çok zor olduğunu belirterek, "Salgın hastalıktan önce sokağa çıkıp bir şeylerle uğraşarak yalnızlığımızı unutmaya çalışıyorduk ama şimdi tamamen eve kapandık ve çok zor geliyor. Türkiye Diyanet Vakfı yetkilileri kapımızı çalıp halimizi hatırımızı soruyor, ihtiyaçlarımızı karşılıyor. Allah sizlerden razı olsun" dedi.


Sincan Sazpınar Camii İmam Hatibi ve Türkiye Diyanet Vakfı gönüllüsü Ersin Şeker de, Vefa Sosyal Destek Grubu çalışmaları kapsamında gece gündüz demeden, kimin ne ihtiyacı varsa yardımlarına koşmaya gayret ettiklerini ifade etti.


İhtiyacın büyüğüne küçüğüne bakmadan gelen her talebi değerlendirdiklerini ve imkanlar ölçüsünde yardım ettiklerini dile getiren Şeker, "Bir tane ekmek isteyen vatandaşımızın da bir kilogram domates isteyenin de yardımına koşuyoruz ayrım yapmıyoruz. Özellikle yaşlılarımız bu dönemde bizden yardımdan çok manevi destek bekliyor" şeklinde konuştu.


Astsubay emeklisi Türkiye Diyanet Vakfı Gönüllüsü Nuri Gönülalan da, kapı kapı dolaşarak yaşlılar başta olmak üzere tüm ihtiyaç sahibi ailelere yardım ulaştırmaya çalıştıklarını söyledi.


Özellikle 65 yaş üstü vatandaşların karşılarında kendilerini gördüğünde çok duygulandıklarını ve bırakmak istemediklerini anlatan Gönülalan, "Sahada sosyal inceleme görevi yapıyoruz. Salgın hastalık döneminde sıklıkla karşılaştığımız talep gıda yardımından çok birilerinin gelip hal hatır sorması şeklinde oluyor. Bizde elimizden geldiğince hem gıda hem de manevi anlamda yaşlılarımıza destek olmaya çalışıyoruz" dedi. - ANKARA

Vefa Sosyal Destek Grubu, Türkiye, Ankara, Sincan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.04.2020 10:03 Kaynak: İHA

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