Son dakika haberleri! HATAY Dizi oyuncuları Suriye'de yetimlerin gönlünü fethetti - Son Dakika

Son dakika haberleri! HATAY Dizi oyuncuları Suriye'de yetimlerin gönlünü fethetti

07.03.2021 14:01

Son dakika gündem haberi: Dizi oyuncuları Suriye'de yetimlerin gönlünü fethettiDİRİLİŞ Ertuğrul ve Kuruluş: Osman dizisinin oyuncuları Celal Al, Murat Karak ve Melikşah Özen, Türkiye Diyanet Vakfı gönüllüsü olarak Suriye'nin İdlib kentinde savaş mağduru aileleri ziyaret edip çocuklarla oyunlar oynadı.

Dizi oyuncuları Suriye'de yetimlerin gönlünü fethetti

DİRİLİŞ Ertuğrul ve Kuruluş: Osman dizisinin oyuncuları Celal Al, Murat Karak ve Melikşah Özen, Türkiye Diyanet Vakfı gönüllüsü olarak Suriye'nin İdlib kentinde savaş mağduru aileleri ziyaret edip çocuklarla oyunlar oynadı. Oyuncular savaşta ailelerini kaybeden yetim çocukların gönlünü kazandı.

Savaş mağduru ailelere gıda kolisi, kışlık kıyafet ve yakacak dağıtımında bulunan ünlü oyuncular Celal Al, Murat Karak ve Melikşah Özen, Türkiye Diyanet Vakfı'nın bölgede yürüttüğü eğitim faaliyetleri, giyim mağazası, yetim kampları ve İyilik Konutları gibi projeleri yerinde görme imkanı buldu. Oyuncular, yetim çocuklarla oyun oynayıp gönülleri fethetti.

Kuruluş: Osman dizisinde 'Abdurrahman Alp' karakterini canlandıran Celal Al, gittikleri her yerde 'Şükran Türkiye' sloganlarıyla karşılandıklarını kaydetti. Al, "Suriye'nin her köşesinde yardım sever Türk halkının varlığını görevilmek mümkün. Türk, beklenendir. Tarih boyunca bu böyle olmuştur. Günümüzde de nerede bir mazlum ve mağdur varsa elhamdülillah Türkiye Diyanet Vakfı gibi sivil toplum kuruluşları aracılığıyla yardımına koşuyoruz. Suriye'de savaşın en acı yüzünü yaşayan kardeşlerimizi ziyaret etme imkanımız oldu. Türkiye Diyanet Vakfı'nın her biri birbirinden kıymetli çalışmalarını gördük. Muhtaç kardeşlerimizin ihtiyaçlarını karşılama, bizlere vekalet olarak verilen emanetleri teslim etme fırsatı bulduk"dedi.

TÜRKİYE VE TÜRK HALKI ÜMİTLERİ YENİDEN YEŞERTTİ

Bağışçıların yaptığı yardımların Suriye'deki insanların hayatını değiştirdiğini belirten Al, uzatılan küçücük bir yardım malzemesini alan çocukların sevinçle koşarak evlerine gittiğini görmenin mutluluğunu yaşadıklarını vurguladı. Türkiye ve Türk milletinin mazlum topraklardaki varlığının onlar için umut olduğunu ifade eden Al, 'Savaş mağduru kardeşlerimiz için umut ve ümidin git gide tükendiği noktada Türkiye ve Türk milleti buradaki varlığıyla ümitleri yeniden yeşertti. Allah devletimize zeval vermesin. İnşallah Türk devleti var olsun. Bağışçılarımızdan Allah razı olsun kardeşlerimizin, geleceği güzel yavrularımızın gönlünü fethettiö diye konuştu.

Kuruluş: Osman dizisinde 'Şahin Bey' karakterini canlandıran Murat Karak ise hayırsever Türk milletinin yardımlarını Türkiye Diyanet Vakfı aracılığıyla mazlum ve mağdurlara ulaştırdıklarını söyledi. Suriye'deki insanların çok ciddi anlamda Türkiye'nin ve Türk halkının desteğine ihtiyaç duyduğunu dile getiren Karak, 'Sizlerin gönülden yapacağı bağışlar onların yüreklerine kadar ulaşıyor. Türk halkı ve Türk milleti burada var oldukça, savaş mağduru kardeşlerimiz daha insanca bir şekilde yaşam sürdürebilecekö ifadelerine yer verdi.

Diriliş Ertuğrul dizisinde 'Melikşah Alp' karakterini canlandıran Melikşah Özen ise Türkiye Diyanet Vakfı gönüllüsü olarak mazlum coğrafyada yürütülen yardım çalışmalarını yerinde görme fırsatı bulduklarını belirterek, 'Suriyeli kardeşlerimizi, yetimlerimizi gördük. Türkiye Diyanet Vakfı'nın ve ülkemizdeki diğer sivil toplum kuruluşlarının yapmış olduğu birbirinden kıymetli yardımları inceledik. Bunların her biri buradaki insanlar için çok kıymetli. Burası bizim ata topraklarımız. Osmanlı 600 yıldan fazla hükmetmiş. Onun için buradaki insanları yalnız bırakmamalıyızö dedi.

Türkiye Diyanet Vakfı Mütevelli Heyeti 2'nci Başkanı İhsan Açık da, toplumun her kesiminden insanları Suriye'ye davet ederek oradaki insanların durumunu gösterip yapılan yardım çalışmalarını yerinde görmelerini sağladıklarını ifade etti.

Bu vesileyle insanlara yapılan yardımların nerelerde ne şekilde değerlendirildiğini gösterebildiklerini belirten Açık, bölgede her geçen gün faaliyetleri artırdıklarını dile getirerek, 'Göçün ilk başladığı dönemlerde sadece çadırlar vardı. Şimdi kalıcı konutlar inşa ediyoruz. Camisi, okulu ve diğer sosyal alanların da olduğu mahalleler kuruyoruz. Yardımsever milletimizin destekleriyle gıda, eğitim, dini hizmetleri destekleme faaliyetleri, barınma gibi hemen her alanda hizmet veriyoruz. İnşallah çalışmalarımız artarak devam edecekö şeklinde konuştu.

Son dakika haberleri! HATAY Dizi oyuncuları Suriye'de yetimlerin gönlünü fethetti
Son dakika haberleri! HATAY Dizi oyuncuları Suriye'de yetimlerin gönlünü fethetti
Son dakika haberleri! HATAY Dizi oyuncuları Suriye'de yetimlerin gönlünü fethetti
Son dakika haberleri! HATAY Dizi oyuncuları Suriye'de yetimlerin gönlünü fethetti
Son dakika haberleri! HATAY Dizi oyuncuları Suriye'de yetimlerin gönlünü fethetti
Son dakika haberleri! HATAY Dizi oyuncuları Suriye'de yetimlerin gönlünü fethetti
Son dakika haberleri! HATAY Dizi oyuncuları Suriye'de yetimlerin gönlünü fethetti
Son dakika haberleri! HATAY Dizi oyuncuları Suriye'de yetimlerin gönlünü fethetti
Son dakika haberleri! HATAY Dizi oyuncuları Suriye'de yetimlerin gönlünü fethetti
Son dakika haberleri! HATAY Dizi oyuncuları Suriye'de yetimlerin gönlünü fethetti
Son dakika haberleri! HATAY Dizi oyuncuları Suriye'de yetimlerin gönlünü fethetti
Son dakika haberleri! HATAY Dizi oyuncuları Suriye'de yetimlerin gönlünü fethetti
Son dakika haberleri! HATAY Dizi oyuncuları Suriye'de yetimlerin gönlünü fethetti
Son dakika haberleri! HATAY Dizi oyuncuları Suriye'de yetimlerin gönlünü fethetti
Son dakika haberleri! HATAY Dizi oyuncuları Suriye'de yetimlerin gönlünü fethetti
Son dakika haberleri! HATAY Dizi oyuncuları Suriye'de yetimlerin gönlünü fethetti
Son dakika haberleri! HATAY Dizi oyuncuları Suriye'de yetimlerin gönlünü fethetti

Türkiye Diyanet Vakfı, Suriye, Savaş, İdlib, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri! HATAY Dizi oyuncuları Suriye'de yetimlerin gönlünü fethetti - Son Dakika


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