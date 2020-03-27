TDV gönüllüsü gençler videoyla koronavirüse dikkat çekti - Son Dakika

Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) gönüllüsü gençler, çektikleri videolarla yeni tip koronavirüsten (Kovid-19) korunmak için neler yapılması gerektiğini ve evde nasıl kaliteli vakit geçirilebileceğini anlattı.

Vakıftan yapılan yazılı açıklamaya göre, Vakıf bursuyla Türkiye'de eğitim alan uluslararası öğrenciler ve TDV gönüllüsü gençler, Sağlık Bakanlığının koronavirüsten korunmaya yönelik aldığı tedbirlere vurgu yapmak, vatandaşların bilinçlenmesine katkı sağlamak, küçük ve basit davranışların hayat kurtardığına dikkati çekmek için vakfın "Şimdi İyilik" sloganıyla hazırladığı çalışmaya video çekerek destek verdi.

Yöresel kıyafetlerini giyerek kamera karşısına geçen uluslararası öğrenciler, videolarında küresel bir sorun haline gelen yeni tip koronavirüsten korunmak için yapılması gerekenleri ve evde nasıl kaliteli vakit geçirilebileceğini anlattı.

Çocuklara önerilerde bulunan gençler, anne ve babanın sözlerine riayet edilmesi, kitap okunması, derslere uzaktan eğitimle devam edilmesi, bireysel temizliğe dikkat edilmesi, yaşlıların gözetilmesi, sosyal mesafe ve ikili temasın azaltılması, telefonla aranarak özlem giderilmesi, ibadet ve duaların evlerde yapılması, sağlıklı beslenme, sokak hayvanlarının unutulmaması ve sağlık çalışanlarının gereksiz yere meşgul edilmemesine ilişkin çocukları uyardı.