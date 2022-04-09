TDV görevlileri Kamboçya'nın en büyük İslami eğitim veren okulunu ziyaret etti - Son Dakika
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TDV görevlileri Kamboçya'nın en büyük İslami eğitim veren okulunu ziyaret etti

09.04.2022 17:04
TDV görevlileri Kamboçya'nın en büyük İslami eğitim veren okulunu ziyaret etti

Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) üyeleri, İslami eğitim veren Kamboçya İslam Merkezi Okulu'nda Türkiye'deki eğitim olanakları hakkında öğrencilere bilgi verdi.

Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) üyeleri, İslami eğitim veren Kamboçya İslam Merkezi Okulu'nda Türkiye'deki eğitim olanakları hakkında öğrencilere bilgi verdi.

Kamboçya'nın başkenti Punom Pen'e yaklaşık 1 saat uzaklıktaki Kandal şehrinde yer alan ve ilk, orta ve lise seviyesinde 1016 öğrencisi bulunan Kamboçya İslam Merkezi Okulu'nu ziyaret eden Diyanet Vakfı eğitim uzmanı Yahya Uyar ve Diyanet İşleri Başkanlığı görevlisi Muhammed Kamil Yaykan, Türk eğitim sistemi ve Diyanet bursları hakkında öğrencilere bilgi aktardı.

Uyar, AA muhabirine, ziyaret ettikleri okulun, ülkenin İslami eğitim veren en büyük okulu olduğunu söyledi.

Öğrencilere Türkiye'de uyguladıkları burs programları hakkında bilgi verdiklerini belirten Uyar, "Onlar da Türkiye'de okumaktan çok heyecan duyacaklarını, ülkemizde okuyacak olmaktan mutlu olacaklarını söyledi." dedi.

Uyar, burslar hakkında şu bilgileri verdi:

"Öncelikle öğrencilerimiz sistem üzerinden bize başvuruda bulunuyor. Ardından ekiplerimiz o ülkelere giderek başvuruda bulunan öğrencilere sınav yapıyor. Daha çok matematik ve zeka testi bağlamında sınavlar bunlar. Uygun görülen öğrenciler, kayıt işlemleri tamamlandıktan sonra Türkiye'ye geliyor. Şu an Türkiye'de 6 şehirde Uluslararası İmam Hatip Lisesi var. Lise düzeyindeyse buralarda eğitim alıyorlar. Sonrasında devam etmek isterlerse Diyanet bursları kapsamında ilahiyat eğitimi alabiliyorlar. ya da Yurt Dışı Türkler ve Akraba Toplulukları programları ile üniversitede farklı bölümleri tercih edebiliyorlar. Programda sadece lise için değil, üniversite için de başvurabileceklerini anlattık. 100'ün üzerinde ülkeden öğrencimiz var."

Türkiye'de eğitim alan öğrencilerin ülkelerine döndüklerinde Türk kültürünü yayacağını dile getiren Uyar, iyiliğin bu şekilde genişleyeceğine inandıklarını kaydetti.

TDV görevlileri Kamboçya'nın en büyük İslami eğitim veren okulunu ziyaret etti
TDV görevlileri Kamboçya'nın en büyük İslami eğitim veren okulunu ziyaret etti
TDV görevlileri Kamboçya'nın en büyük İslami eğitim veren okulunu ziyaret etti
TDV görevlileri Kamboçya'nın en büyük İslami eğitim veren okulunu ziyaret etti

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Kaynak: AA

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