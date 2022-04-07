TDV görevlileri, Türkiye'nin Bamako Büyükelçisi Onart'ı ziyaret etti - Son Dakika
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TDV görevlileri, Türkiye'nin Bamako Büyükelçisi Onart'ı ziyaret etti

07.04.2022 13:20
TDV görevlileri, Türkiye'nin Bamako Büyükelçisi Onart'ı ziyaret etti

Gıda paketi dağıtımı ve su kuyuları açılışı için Mali'de bulunan Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) görevlileri, Türkiye'nin Bamako Büyükelçisi Murat Mustafa Onart'ı ziyaret etti.

Gıda paketi dağıtımı ve su kuyuları açılışı için Mali'de bulunan Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) görevlileri, Türkiye'nin Bamako Büyükelçisi Murat Mustafa Onart'ı ziyaret etti.

Büyükelçilik binasında gerçekleşen ziyarette TDV ekip sorumlusu Furkan Taze, ülke genelinde ramazanda yapacakları çalışmalarla ilgili Onart'a bilgi verdi.

Murat Mustafa Onart, TDV'nin çalışmalarını yakından takip ettiğini, Mali Cumhuriyeti'nde de Türkiye'deki hayırseverlerin desteğiyle önemli yardım kampanyaları düzenlediklerini anlattı.

Türkiye'nin bölge için bir umut olduğunu anlatan Onart, şunları kaydetti:

" Afrika'da sömürgeciliğin izleri silinmeye başladı. Burada da Türkiye'nin rolü çok önemli. Türkiye bir model, kendi imkanlarıyla bir vizyon geliştireceğinin ispatı. Türkiye iki tarafın da kazanabileceği ilişkiler kurmak istiyor. Sayın Cumhurbaşkanımız Afrika'yı en çok ziyaret eden devlet başkanları arasında yer alıyor. İki ülke arasındaki ticari hacmimiz gelişerek 140 milyon doları aştı. Burada bir ticaret müşavirliğimiz var ve çok aktif. Türk ürünlerin rekabet gücü sayesinde ticaret hacmimiz gelişiyor. Türk ürünleri burada çok beğeniliyor. Makul fiyatlara satılıyor. Önemli iş olanakları var. Büyükelçiliğimizin kapıları da herkese açık."

Ziyaretin ardından TDV görevlileri büyükelçilik binası önünde hatıra fotoğrafı çektirdi.

TDV görevlileri daha sonra ise Türkiye Maarif Vakfı Mali Cumhuriyeti Temsilcisi Coşkun Yılmaz ile görüştü.

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Türkiye Diyanet Vakfı, Murat Mustafa, Türkiye, Bamako, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel TDV görevlileri, Türkiye'nin Bamako Büyükelçisi Onart'ı ziyaret etti - Son Dakika


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