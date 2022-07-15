TDV görevlileri ve gönüllüleri Mali'de yetimhaneyi ziyaret etti - Son Dakika
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TDV görevlileri ve gönüllüleri Mali'de yetimhaneyi ziyaret etti

15.07.2022 11:56

Vekalet yoluyla kurban kesimi için Mali'de bulunan Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) görevli ve gönüllüleri, bir yetimhaneyi ziyaret etti.

Vekalet yoluyla kurban kesimi için Mali'de bulunan Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) görevli ve gönüllüleri, bir yetimhaneyi ziyaret etti.

Başkent Bamako'da bulunan Marıam Yatımate Yetimhanesi'ni ziyarete giden TDV heyeti, burada kalan kız çocuklarına bayram harçlığı, tişört, balon, oyuncak, şeker, boyama kitabı ve kalem hediye etti.

Yetim kız çocuklarına köpükten baloncuklar yaparak eğlenmelerini sağlayan TDV gönüllüleri, çocuklara Türk bayraklı tişört de dağıttı.

TDV heyetinin ziyaretine ve getirdikleri hediyelere çok sevinen çocuklar, "Mali Türkiye, Mali Türkiye' sloganlarıyla mutluluklarını dile getirdi.

Kendisinin de yetimhanelerde büyüdüğünü belirten yetimhanenin yöneticisi Marıam Sıdıbe, 2010'da Marıam Yatımate Yetimhanesi'ni açtıklarını söyledi.

Yetim bir kız çocuğu olarak çok büyük zorluklar yaşadığını ifade eden Sıdıbe, aynı zorlukları diğer yetim kızların yaşamaması için çalıştığı yetimhaneyi kendisinin yaptığını belirtti.

Sıdıbe, yetimhanede 4 yaşından 20 yaşına kadar kız çocukların kaldığı ifade ederek küçük çocukların okula gittiğini, büyüklerin ise formasyon eğitimi alarak meslek öğrendiklerini söyledi.

Yardım ve bağışlarla ayakta kalmaya çalıştıklarını kaydeden Sıdıbe, en önemli ihtiyaçlarının yiyecek, okul ve kırtasiye malzemeleri ile kıyafet olduğunu dile getirdi.

TDV görevli ve gönüllüleri, çocuklara çeşitli hediyeler ve bayram harçlığı verdi.

Ziyaretlerinden ötürü TDV heyetine minnettarlıklarını dua ederek gösteren çocuklar, heyeti yetimhaneden uğurlarken "Mali Türkiye, Mali Türkiye" sloganlarını yineledi.

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Kaynak: AA

Türkiye, Bamako, Güncel, Son Dakika

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