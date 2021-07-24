TDV Güney Afrika'da 10 bin aileye kurban eti dağıttı - Son Dakika

TDV Güney Afrika'da 10 bin aileye kurban eti dağıttı

Türkiye Diyanet Vakfı (TDV), Vekaletle Kurban Kesim Kampanyası kapsamında yapılan bağışlarla Güney Afrika Cumhuriyeti'nde 10 bin ihtiyaç sahibi aileye kurban eti dağıttı.

Türkiye Diyanet Vakfı (TDV), Vekaletle Kurban Kesim Kampanyası kapsamında yapılan bağışlarla Güney Afrika Cumhuriyeti'nde 10 bin ihtiyaç sahibi aileye kurban eti dağıttı. TDV'nin, Güney Afrikalı Müslüman sivil toplum kuruluşu Awfaq SA iş birliğinde bugün gerçekleştirilen organizasyon kapsamında Gauteng, Kwazulu Natal, Free State ve Eastern Cape eyaletlerinde ihtiyaç sahibi 10 bin aileye, 30 ton et ile 32 bin kilogram unlu gıda dağıtıldı. Türkiye'nin Cape Town Başkonsolosu Sinan Yeşildağ, AA muhabirine yaptığı açıklamada "Milletimizin bağışlarıyla, Diyanet İşleri Başkanlığımız aracılığıyla Cape Town'da kestirilen kurban etleri, ihtiyaç sahibi 10 bin aileye dağıtılmaya başlandı." ifadesini kullandı. Yeşildağ, insani yardımlarda dünyanın önde gelen ülkesi olan Türkiye Cumhuriyeti'nin temsilcisi olmaktan gurur duyduğunu belirterek, "Güney Afrikalı kardeşlerimizle Türk milletinin kalbi bağışlarını paylaşmanın mutluluğunu yaşıyorum." dedi. Awfaq SA yöneticilerinden Mickaeel Collier de son dönemde ülkede yaşanan yağma ve şiddet olaylarından etkilenen insanlara yardım ulaştırmak için çaba gösterdiklerini kaydetti.

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