TDV, Hindistan'da Malalayamca mealli 5 bin Kur'an-ı Kerim dağıttı - Son Dakika

Türkiye Diyanet Vakfı (TDV), "Hediyem Kur'an Olsun Projesi" kapsamında Hindistan'da Malalayamca mealli 5 bin Kur'an-ı Kerim dağıttı.

TDV Mütevelli Heyeti İkinci Başkanı İhsan Açık, yaptığı yazılı açıklamada, Diyanet İşleri Başkanlığı ile Kur'an-ı Kerim'in çağlar üstü evrensel mesajını olabildiğince geniş kitlelere ulaştırmak, okuma, anlama ve yorumlama konusundaki çabaları desteklemek amacıyla 2015 yılında başlatılan "Hediyem Kur'an Olsun Projesi"nin her yıl büyüyerek devam ettiğini bildirdi.

Daha çok Müslüman'a ulaşmak için farklı dil ve lehçelerde mealli Kur'an basım ve dağıtım çalışmalarının yoğun şekilde devam ettiği bilgisini veren Açık, 2020 yılı için Hindistan'da Malalayamca ve Hintçe, Nijer'de Havsaca, Nepal'de Nepalce, Bangladeş'te Bengalce, Pakistan'da Urduca, Arnavutluk'ta Arnavutça, Macaristan'da Macarca, Japonya'da Japonca toplam 100 bin meal çalışması planladıklarını belirtti.

Açık, açıklamasında şunları kaydetti:

"Hindistan'ın Kerala eyaletinde ilk etapta 5 bin Malalayamca Kur'an-ı Kerim bastırarak Müslümanların çoğunlukta olduğu Malappuram, Kozhikkode, Kannur, Wayanad, Kasargod ve Palakkad şehirlerindeki camilerde, İslami okullarda, kütüphanelerde ve evlerde ihtiyaç sahiplerine hediye ettik.

İlerleyen günlerde 5 bin adet daha bastırarak Kerala bölgesindeki dağıtımlarımıza devam edeceğiz."

"925 bin 44 Kur'an-ı Kerim hediye edildi"

Kampanyanın başladığı günden beri bir milyon 327 bin 432 Kur'an-ı Kerim bağışı alındığı bilgisini veren Açık, "Türkiye'de cezaevleri, hastaneler, öğrenci yurtları ve okullarda ihtiyaç sahiplerine 294 bin 884, yurt dışında ise medrese, cami, Kur'an kursu, üniversiteler olmak üzere 27 dil 67 ülkede 630 bin 160 adet, toplamda 925 bin 44 mealli Kur'an-ı Kerim hediye edildi." ifadelerini kullandı.

Açık, projenin Kur'an-ı Kerim alabilme imkanı bulunmayan coğrafyalar için işlenebilecek en kıymetli amellerden birine öncülük ettiğine dikkati çekerek, "Biz de Başkanlığımız ile hayatları boyunca Kur'an-ı Kerim'i bir mushaf olarak görmemiş kardeşlerimiz başta olmak üzere ihtiyaç sahibi tüm Müslümanlara ulaşmaya çalışıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

"Hediyem Kur'an Olsun Projesi"ne bağış yapmak isteyenlerin, "KURAN" yazıp 4333'e SMS göndererek 25 lira tutarında bir Kur'an-ı Kerim'i ihtiyaç sahiplerine bağışlayabileceklerini belirten Açık, ayrıca online olarak da "bagis.tdv.org" adresinden ve bankalar yoluyla projeye destek olunabileceğini bildirdi.