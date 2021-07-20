?TDV ile Diyanet İşleri Başkanlığı, Kuzey Makedonya'da kurban kesti - Son Dakika

Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) ile Diyanet İşleri Başkanlığı Kuzey Makedonya'da kurban kesti.

Türkiye'nin Üsküp Büyükelçiliği Din Hizmetleri Müşaviri Mustafa Mesten, AA muhabirine yaptığı açıklamada, TDV ile Diyanet İşleri Başkanlığının ortak organizasyonu olan vekaletle kurban kesimini gerçekleştirdiklerini söyledi.

Balkan ülkelerinde toplam 7 bin hisseyi ailelere ulaştıracakları bilgisini veren Mesten, "Kuzey Makedonya'mızda ise 280 hissenin emanetleri yerlerine ulaştırmak için Türkiye'den 9 kişilik bir heyetimiz geldi. Bu kardeşlerimizle birlikte inşallah bu emanetleri yerine getirmeye gayret ediyoruz. Kuzey Makedonya'daki, Balkanlardaki ve bütün İslam coğrafyasındaki kardeşlerimizin bayramlarını tebrik ediyorum." diye konuştu.

Mesten, kurban etlerinin dağıtımını Kuzey Makedonya'nın çeşitli bölgelerinde gerçekleştireceklerini sözlerine ekledi.