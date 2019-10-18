Son Dakika Haberleri: TDV KAGEM'den lisans ve lisansüstü çalışmalar yapan araştırmacılar için tez ve makale yazımı eğitimi
Son Dakika Güncel TDV KAGEM'den lisans ve lisansüstü çalışmalar yapan araştırmacılar için tez ve makale yazımı eğitimi

TDV KAGEM'den lisans ve lisansüstü çalışmalar yapan araştırmacılar için tez ve makale yazımı eğitimi

1 saat önce

Türkiye Diyanet Vakfı(TDV) Kadın Aile ve Gençlik Merkezi (TDV KAGEM) tarafından lisans ve lisansüstü öğrencilere yönelik başlatılan "Akademik Yazmak ya da Yazamamak" başlıklı okuma tartışma grubunda yeni dönemin ilk dersi başladı.

TDV KAGEM'den lisans ve lisansüstü çalışmalar yapan araştırmacılar için tez ve makale yazımı eğitimi, System.String[]

Türkiye Diyanet Vakfı(TDV) Kadın Aile ve Gençlik Merkezi (TDV KAGEM) tarafından lisans ve lisansüstü öğrencilere yönelik başlatılan "Akademik Yazmak ya da Yazamamak" başlıklı okuma tartışma grubunda yeni dönemin ilk dersi başladı.


Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Din Sosyolojisi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. İhsan Toker yönetiminde başlayan çalışma grubunda yazmanın emek gerektiren ve kolay olmayan bir süreç olduğunun altını çizerek sözlerine başlayan Toker, "Akademik yazım ise daha zor bir eylemdir. Akademik yazımda, genel yazım yeteneklerinin dışında bilimsel prosedürlerin işin içerisine dahil olması söz konusu. Bu sebeple Türkiye'de lisansüstü çalışmalar yapan araştırmacılar, tez ve makale yazım sürecinde zorluk ve sorunlar yaşamaktalar. Daha da kötüsü, tez kabul ve teslimi sürecinde bile çok ciddi sorunlar metinlerde yer almakta" diye konuştu.


Bu okuma dizisinde ilgili sorunlar bağlamında; akademik bir uğraş olarak metin oluşturmanın temel birtakım boyutları ve aşamaları 'iyi ve kötü' örnekler üzerinden yarı uygulamalı olarak ele alınıp tartışılacak. Sosyal bilimler ve daha çok sosyoloji alanlarında incelemeler yapılacak olan seminerlerin ana hedef kategorisi ise bu alanda yazma öncesi ya da yazım aşamasında olan lisans ve lisansüstü öğrenciler olacak.


Program sadece kayıtlı katılımcılar eşliğinde her Perşembe 18.00-19.30 saatleri arası KAGEM'de katılımcıları ile bir araya gelecek. - ANKARA

Ankara Üniversitesi, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.10.2019 04:50 Kaynak: İHA
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