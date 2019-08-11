Son Dakika Haberleri: TDV, Kırgızistan'da 700 kurban kesti
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TDV, Kırgızistan'da 700 kurban kesti

41 dakika önce

Türkiye Diyanet Vakfı (TDV), Orta Asya'nın kalbi konumundaki Kırgızistan'da 700 hisse kurbanın kesimini yaptı.

Türkiye Diyanet Vakfı (TDV), Orta Asya'nın kalbi konumundaki Kırgızistan'da 700 hisse kurbanın kesimini yaptı.
TDV gönüllüleri, Kurban Bayramı kapsamında, ülkenin belirlenen bölgelerinde sabahın erken saatlerinden itibaren hayvan kesimlerine başladı.
Vakfın yarım asra yaklaşan tecrübesi ve sorumluluk bilinciyle hareket eden gönüllüler, dünyanın çeşitli ülkelerinde yaşayan Müslümanların bağışladığı kurbanları, vekalet verenlerin isimlerini tek tek okuyarak yerel halkın da desteğiyle kesiyor.
Diyanet İşleri Başkanlığı Din Hizmetleri Müşaviri Şemsettin Ünal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, vekaletle kurban hizmetini TDV güvencesiyle gerçekleştirdiklerini söyledi.
Bölgedeki kurban organizasyonun güzel bir atmosferde gerçekleştirildiğini belirterek, Bu yıl Kırgızistan'da 700 kurban kesiliyor. Bu hayvanların 400'ü başkent Bişkek'te diğeri ülkenin en büyük ikinci kenti olan Oş'ta kesiliyor. Türkiye bağımsızlıklarından itibaren bu coğrafyada kurban hizmetlerini başarıyla sürdürüyor." diye konuştu.
Kesilen kurbanların etleri ise paketlenerek, yine gönüllüler aracılığıyla ihtiyaç sahiplerine dağıtılacak.
Güncel

Haber Yayın Tarihi: 11.08.2019 11:37 Kaynak: AA
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