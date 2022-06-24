TDV Kırşehir Şubesi, vekaletle kurban bağış standı kurdu - Son Dakika
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TDV Kırşehir Şubesi, vekaletle kurban bağış standı kurdu

24.06.2022 17:40
TDV Kırşehir Şubesi, vekaletle kurban bağış standı kurdu

Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) Kırşehir Şubesi, kent merkezinde 3 noktada vekaletle kurban bağış standı açtı.

Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) Kırşehir Şubesi, kent merkezinde 3 noktada vekaletle kurban bağış standı açtı.

İl Müftülüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Müftüsü Mehmet Yaman, TDV Kırşehir Şubesi'nin Kurban Bayramı öncesi vatandaşların vekalet işlemlerini kolaylıkla yapabilmeleri için oluşturulan stantları ziyaret etti.

Terme Caddesi'nde Kapıcı Camii önü, Anıt Meydanı üstü ve Cacabey Meydanı'ndaki stantlarda vatandaşların kurban vekaletleri görevliler tarafından işleme alınıyor.

Afişler ve broşürlerle tanıtımların da yapıldığı stantlarda vatandaşlara vekaletle kurban kesimi hakkında bilgi verilirken, yurt içinde ve yurt dışında ihtiyaç sahiplerine kurbanların ulaştırıldığı anlatılıyor.

Bu yıl kurban kesim bedelleri yurt içi 2 bin 250 lira, yurt dışı 1800 lira olarak belirlendi.

Vatandaşlar bağış stantlarının yanı sıra il ve ilçe müftülükleri ile TDV'nin internet sitesinden de başvuru yapabilecek.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel TDV Kırşehir Şubesi, vekaletle kurban bağış standı kurdu - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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