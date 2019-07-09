TDV, Kurban Bayramı'nda 20 milyon ihtiyaç sahibine yardım ulaştıracak

Diyanet İşleri Başkanlığı Başkanlık Vaizi Faruk Turhan, "2019 yılı vekaletle kurban kesim programı kapsamında yurt içinde ve dışında 20 milyonu aşkın mazlum, mağdur, muhtaç ve sığınmacı kardeşimize halkımızın iyilik elini ulaştırmayı hedefliyoruz.

Diyanet İşleri Başkanlığı Başkanlık Vaizi Faruk Turhan, "2019 yılı vekaletle kurban kesim programı kapsamında yurt içinde ve dışında 20 milyonu aşkın mazlum, mağdur, muhtaç ve sığınmacı kardeşimize halkımızın iyilik elini ulaştırmayı hedefliyoruz." dedi.

Turhan, Diyanet İşleri Başkanlığı ve Türkiye Diyanet Vakfının (TDV) ortaklaşa yürüttüğü Vekalet Yoluyla Kurban Kesim Organizasyonu hakkında din görevlilerini bilgilendirmek üzere Çorum Devlet Tiyatro Salonu'nda düzenlenen toplantıda yaptığı konuşmada, organizasyonun 6 bin 500 kişilik ekiple yürütüldüğünü söyledi.

Kurban Bayramı'nda Türkiye ve dünyadaki ihtiyaç sahiplerine bayram sevinci yaşatacaklarını belirten Turhan, "Türk milletinin yardım elini 40 yıldır ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyoruz. Bu yıl 'Kurbanını paylaş, kardeşinle yakınlaş' temasıyla başlattığımız vekaletle kurban kesim programı kapsamında yurt içinde ve dışında 20 milyonu aşkın mazlum, mağdur, muhtaç ve sığınmacı kardeşimize halkımızın iyilik elini ulaştırmayı hedefliyoruz." diye konuştu.

Görevli ve gönüllüler başta olmak üzere bağış aşamasından kesilen kurbanların ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmasına kadarki süreçte yaklaşık 6 bin 500 kişilik ekiple organizasyonu gerçekleştireceklerini dile getiren Turhan, şöyle konuştu:

"Vekaletle kurban hizmeti Türkiye'de müftülükler, yurt dışında ise büyükelçilikler, müşavirlikler, ataşelikler, koordinatörlükler, dini idareler ve yerel kuruluşlarla iş birliği içinde yürütülüyor. 2018 yılında Türkiye Diyanet Vakfına 430 bin 8 hisse kurban emanet edildi. Yurt içinde il ve ilçeler olmak üzere 287 merkezde, yurt dışında 143 ülkenin 436 bölgesinde kesilerek ihtiyaç sahiplerine dağıtılmıştır. 2018 yılında vakfımıza vekalet verilen kurban sayısında bir önceki yıla göre 182 bin 809 hisse artarak yüzde 76 oranında artış meydana gelmiştir."

Turhan, 2019 yılı vekaletle yoluyla kurban bedelinin yurt içi 890, yurt dışı 725 lira olduğunu hatırlatarak, "Çorum'da geçen yıl kurban bağışı yüzde 88 artışla 2 bin 661 hisseye çıkarak en çok bağış yapan iller sıralamasında 5'inci sıraya yükseldi. Çorum'dan bu yıl da 4 bin hisse kurban bağışı hedefliyoruz. Herkes bilir ki Çorumlunun yaptığını herkes yapamaz." ifadesini kullandı.

Çorum Müftüsü Muharrem Biçer de Diyanet İşleri Başkanlığı ve Türkiye Diyanet Vakfının, dünyanın ihtiyaç duyulan her yerine dil, din, ırk, mezhep, meşrep, farkı gözetmeksizin yardım eli uzattığını vurguladı.

Yardım organizasyonun 40 yılı aşkın süredir devam ettiğini aktaran Biçer, "Türkiye Diyanet Vakfı Balkanlardan Kafkasya'ya, Uzak Doğu'dan Afrika'ya, dünyanın fakir bölgelerinde yönünü bize doğru çevirmiş, merhamet bekleyen insanlara bu yıl da yardımlarını ulaştıracak." dedi.

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

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