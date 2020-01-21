TDV Kuzey Makedonyalı görme engelli gence Braille alfabeli Kur'an hediye etti - Son Dakika

Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) tarafından Kuzey Makedonya'nın kuzeybatısındaki Gostivar'da yaşayan 15 yaşındaki görme engelli Eliza Abdiya'ya Braille alfabesiyle yazılmış Kur'an-ı Kerim hediye edildi.

Gostivar Müftülüğünde yapılan hediye takdimine, Türkiye'nin Üsküp Büyükelçiliği Din Hizmetleri Müşaviri Murat Alkan ve Gostivar Müftüsü Şakir Fetahu da katıldı.

Alkan, görme engelli gencin, bundan sonra Braille alfabesiyle yazılmış Kur'an-ı Kerim'i okuyacak olmasından duyduğu mutluluğu dile getirdi.

Kur'an-ı Kerim okumanın önünde hiçbir engel olmadığını vurgulayan Alkan, "Gözler görmeyebilir, ama gönüller kör olmasın. Allah bizi gönül körlüğünden korusun ve engelli kardeşlerimizin dezavantajlı bütün yönlerinde onlara yardımcı olabilmeyi hepimize nasip eylesin." dedi.

Gostivar Müftüsü Fetahu da bu önemli hediye için TDV'ye ve Alkan'a teşekkür ederek, bugün ayrıcalıklı ve olağanüstü bir gün yaşadıklarını kaydetti.

Abdiya'nın Kur'an-ı Kerim okumak için gösterdiği iradenin çok büyük olduğunu söyleyen Fetahu, "Kur'an okumayı öğrendiğinde, görme engelli insanlara da örnek olacak. O aynı zamanda, görme engeli olmayan bizlere de olağanüstü iradeyle her şeyin mümkün olabileceğini gösteriyor." dedi.

Abdiya ise birçok kez, engeli olmadığında neler yapacağını düşündüğünü anlatarak, "Aklıma ilk gelen, görmeye başlarsam yapacağım ilk şeyin Kur'an okumak olacağıydı. Bugün, benim de okuyabileceğim Braille alfabeli Kur'an-ı Kerim'i hediye ettikleri için çok mutluyum. Bu büyük hediye için çok teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.