TDV, Madagaskar'da su kuyusu ve vakıf çeşmesi açtı - Son Dakika

Türkiye Diyanet Vakfı (TDV), "Bir Damla Hayat Su Kuyusu ve Vakıf Çeşmesi" projesi kapsamında Madagaskar'ın başkenti Antananarivo'ya 650 kilometre mesafedeki 50 bin nüfuslu Andranofasika Belediyesine bağlı Beony bölgesinde su kuyusu ve vakıf çeşmesi açtı.

TDV'den yapılan açıklamaya göre, Türkiye'nin Antananarivo Büyükelçisi Nuri Kaya Bakkalbaşı, Türkiye Diyanet Vakfının ülke genelindeki insani yardım çalışmalarına katkıda bulunduğunu belirtti.

Beony bölgesine açılan su kuyusu ve vakıf çeşmesinin, bölge halkı açısından çok büyük öneme sahip olduğunu aktaran Bakkalbaşı, şunları kaydetti:

"Madagaskar'da temiz içme suyuna erişebilmek genelde zor olabilmektedir. Türkiye Diyanet Vakfı 70 metre derinliğe ve 20 ton su depolama kapasitesine sahip güneş enerjisi ile çalışan su kuyusu ve vakıf çeşmesi açarak bölgeye büyük bir hizmet getirmiş oldu. Açılan çeşme inşallah bölge halkına umut olacak. Desteklerinden dolayı hayırsever vatandaşlarımıza ve Türkiye Diyanet Vakfına teşekkür ederiz. Bizde ülkemizin buradaki temsilcisi olarak insanlığın yararına olan bu çalışmaları canıgönülden destekliyoruz. Bu tür çalışmalar iki ülke insanın birbirini tanıması ve kaynaşması açısından da önem arz ediyor. İnşallah ülkeye katkılarımız devam edecektir."

Antananarivo Din Hizmetleri Koordinatörü Mehmet Emin Erdoğan da hayırseverlerin desteği ile açılan su kuyusu ve vakıf çeşmesinden insanların uzun yıllar boyunca istifade edebileceğini söyledi.