TDV Malatya Şubesi 1600 ihtiyaç sahibi aileye kurban eti dağıttı - Son Dakika

Malatya Müftülüğü ve Türkiye Diyanet Vakfı Malatya Şubesi iş birliğinde ihtiyaç sahibi vatandaşlara hayırseverlerce bağışlanan adak, akika ve şükür kurbanlarının etleri dağıtıldı.

Dağıtımlar, Malatya Valisi Aydın Baruş'un, muhtaç durumdaki yetim ve öksüz ailelere yardım amaçlı yaptığı ziyaretlerle başladı.

Malatya Müftüsü Veysel Işıldar, yaptığı açıklamada, "Hayırseverlerimiz tarafından kurban vekaletleri Türkiye Diyanet Vakfına bağışlanmış olan toplamda 266 hisse kurban kesilerek, Malatya il ve ilçe müftülükleri öncülüğünde Türkiye Diyanet Vakfı Malatya Şubesi tarafından Malatya sınırları içerisinde 1600 ihtiyaç sahibi aileye hayırseverlerce bağışlanan adak, akika ve şükür kurbanlarının etlerini dağıttık. Tüm hayır sahiplerine teşekkür ediyorum." ifadesini kullandı.

Bu zor zamanlarda ihtiyaç sahiplerinin yanında olmanın görevden öte bir sorumluluk olduğunu kaydeden Işıldar, "Kardeşlerimizin sevincini paylaşmak, bu zor günlerde onların yanında olmak ve onların dualarını almak, bizim için büyük gurur kaynağı olmuştur." açıklamasında bulundu.