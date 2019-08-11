TDV Nepal'de 135 bin kişiye kurban eti dağıtacak

Diyanet İşleri Başkanlığı ve Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) tarafından "Kurbanını Paylaş, Kardeşinle Yakınlaş" sloganıyla düzenlenen kampanya kapsamında, Güney Asya ülkesi Nepal'de ihtiyaç sahibi 135 bin kişiye kurban eti dağıtılacak.

Diyanet İşleri Başkanlığı ve Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) tarafından "Kurbanını Paylaş, Kardeşinle Yakınlaş" sloganıyla düzenlenen kampanya kapsamında, Güney Asya ülkesi Nepal'de ihtiyaç sahibi 135 bin kişiye kurban eti dağıtılacak.

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