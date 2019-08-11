Son Dakika Haberleri: TDV Nepal'de 135 bin kişiye kurban eti dağıtacak
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TDV Nepal'de 135 bin kişiye kurban eti dağıtacak

1 saat önce

Diyanet İşleri Başkanlığı ve Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) tarafından "Kurbanını Paylaş, Kardeşinle Yakınlaş" sloganıyla düzenlenen kampanya kapsamında, Güney Asya ülkesi Nepal'de ihtiyaç sahibi 135 bin kişiye kurban eti dağıtılacak.

TDV Nepal'de 135 bin kişiye kurban eti dağıtacak, System.String[]
Diyanet İşleri Başkanlığı ve Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) tarafından "Kurbanını Paylaş, Kardeşinle Yakınlaş" sloganıyla düzenlenen kampanya kapsamında, Güney Asya ülkesi Nepal'de ihtiyaç sahibi 135 bin kişiye kurban eti dağıtılacak.
Güncel

Haber Yayın Tarihi: 11.08.2019 03:30 Kaynak: AA
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