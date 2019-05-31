TDV'nin Boşnakça Kur'an-ı Kerim meali Saraybosna'da tanıtıldı

Diyanet İşleri Başkanlığı ve Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) iş birliğiyle yürütülen "Hediyem Kur'an Olsun Projesi" kapsamında, basımı tamamlanan 20 bin adet Boşnakça Kur'an mealinin tanıtım programı Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da yapıldı.

Diyanet İşleri Başkanlığı ve Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) iş birliğiyle yürütülen "Hediyem Kur'an Olsun Projesi" kapsamında, basımı tamamlanan 20 bin adet Boşnakça Kur'an mealinin tanıtım programı Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da yapıldı.

Bosna Hersek İslam Birliği iş birliğinde başkentteki Hünkar Camisi'nde düzenlenen tanıtım programına katılan Türkiye'nin Saraybosna Büyükelçiliği Din Hizmetleri Müşaviri Hasan Atlı, burada yaptığı açıklamada söz konusu projenin çok hayırlı ve güzel olduğunu söyledi.

TDV'nin, "Hediyem Kur'an Olsun Projesi" çerçevesinde, Bosna Hersek'te olduğu gibi Müslümanların yaşadığı yaklaşık 100 ülkede kendi dillerinde bir meale sahip olmalarının amaçladığını aktaran Atlı, proje kapsamında Bosna Hersek'te 2017'de 50 bin, 2019'da ise 20 bin adet Boşnakça meal basıldığını anımsattı.

Bu yıl basılan 20 bin mealin, başta Bosna Hersek olmak üzere, Sırbistan, Karadağ, Hırvatistan, Slovenya ve Kuzey Makedonya'ya da dağıtıldığını kaydeden Atlı, "Son basmış olduğumuz 20 bin adet Boşnakça Kur'an mealini de işte bugün müftülüklerimize ve müftülüklerimiz eliyle camilerimize ve diğer ülkelere dağıtmaya başlamış bulunuyoruz." diye konuştu.

Atlı, "İdrak edeceğimiz mübarek Kadir Gecemizi tebrik ediyorum. Milletimiz ve tüm İslam alemi için hayırlara vesile olmasını Cenabı Allah'tan niyaz ediyorum." dedi.

Saraybosna Müftüsü Enes Ljevakovic de Kur'an-ı Kerim ve mübarek ramazan ayının önemine işaret ederek, tanıtım programının, Kur'an-ı Kerim'in indirilmeye başlandığı Kadir Gecesi'ne saatler kala gerçekleştirildiğine dikkati çekti.

Diyanet İşleri Başkanlığı ile TDV'ye bu anlamlı hediyelerinden ötürü kalbi teşekkürlerini ileten Ljevakovic, "Kur'an-ı Kerim, Allah'ın insana en değerli hediyesidir, mushaf ise insanın insana en güzel hediyesidir." ifadelerini kullandı.

Bosna Hersek İslam Birliği Din İşleri Daire Müdürü İsmail Smajlovic ise Diyanet Vakfı ile İslam Birliği arasında imzalanan protokolle geliştirilen iş birliğinin benzer projelerle devam edeceğini ifade etti.

Smajlovic, "Diyanet ve diğer devlet kurumlarının gerçekleştirdiği projeler vesilesiyle Bosna Hersek'teki Müslümanlara her daim destek olan Türk milletine teşekkürlerimi iletiyorum." şeklinde konuştu.

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

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