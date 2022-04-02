TDV'nin bursuyla 111 ülkeden 10 bine yakın öğrenci Türkiye'de eğitim gördü - Son Dakika
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TDV'nin bursuyla 111 ülkeden 10 bine yakın öğrenci Türkiye'de eğitim gördü

02.04.2022 16:26
TDV'nin bursuyla 111 ülkeden 10 bine yakın öğrenci Türkiye'de eğitim gördü

Türkiye Diyanet Vakfının (TDV) uluslararası burs programından yararlanan 111 ülkeden 9 bin 544 yabancı öğrenci Türkiye'deki okullardan mezun oldu.

Türkiye Diyanet Vakfının (TDV) uluslararası burs programından yararlanan 111 ülkeden 9 bin 544 yabancı öğrenci Türkiye'deki okullardan mezun oldu.

Ramazan organizasyonu kapsamında Benin'de bulunan Türkiye Diyanet Vakfı Mütevelli Heyeti 2. Başkanı İhsan Açık, AA muhabirine, Uluslararası Anadolu İmam Hatip Lisesi, Uluslararası İlahiyat Lisans Programı ve Uluslararası İlahiyat Lisansüstü Burs Programı kapsamında Türkiye'de eğitim görecek öğrencileri seçmek için mülakat yaptıklarını söyledi.

Bugüne kadar 111 ülkeden 9 bin 544 öğrencinin Türkiye'deki okullarından mezun olduğuna işaret eden Açık, "Mülakat sonucu seçilen öğrencilere yurt, burs ve kurs temini hazırlıyoruz. Çok ayrıntılı mülakat yapıyoruz, öğrencinin seviyesini ölçmeye çalıyoruz. Başka bir ülkede eğitim alıp alamayacağına bakmaya çalışıyoruz. Genelde mülakatlarımızı büyükelçiliklerimizde ve maarif vakıflarında yapmaya gayret ediyoruz." dedi.

TDV olarak önceliklerinin imam hatip liseleri ve ilahiyat fakültelerine öğrenci seçmek olduğunu belirten Açık, şunları kaydetti:

"Türkiye Diyanet Vakfı, 'öncelik eğitim' diyor. Eğitimin olduğu yerde birçok sorunun çözüleceğine inanıyoruz. Bizim eğittiğimiz öğrenciler kendi ülkesine gelerek Türkiye Diyanet Vakfının, Türkiye'nin tüm faaliyetlerinin temsilcisi oluyor. Hedefimiz her ülkeye ulaşabilmek, önce Türkiye sevgisi, daha sonra Türkiye ilgisi ve kendi memleketlerine en güzel şekilde hizmet etmelerine vesile olmak. Her yıl bin civarında öğrenci almaya gayret ediyoruz. Öncelikle her öğrenciye Türkçe öğretiyoruz. Türkiye'de çalışması değil, eğitimini aldıktan sonra eğitimiyle ilgili kendi ülkesine hizmet etmesi için zemin hazırlıyoruz."

Türkiye'de eğitim almak için mülakata katılan öğrencilerden Abubacarı Hassane ise eğitimden internet üzerinden haberinin olduğunu dile getirerek, "Amacım Türkiye'de iyi eğitim almak, daha sonra ülkeme dönüp insanlara hizmet etmek. Allah, Türk halkını muhafaza etsin." ifadesini kullandı.

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Türkiye Diyanet Vakfı, İmam Hatip Liseleri, Türkiye, Lisans, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel TDV'nin bursuyla 111 ülkeden 10 bine yakın öğrenci Türkiye'de eğitim gördü - Son Dakika


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